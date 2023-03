Flor Rubio explota contra Adal Ramones

La periodista de espectáculos Flor Rubio criticó la actitud de Adal Ramones por su nuevo programa y lo tachó de malagradecido.

Por medio de su cuenta de TikTok, Flor Rubió calificó de mala la actitud que tuvo Adal por no defender su trabajo como debía.

Rubio mencionó que sus palabras no serían bien recibidas, pero se justificó diciendo que ´entre broma y broma, la verdad se asoma´.

"Yo creo que hay que bromear, pero al final decir: ´Estoy muy contento de regresar a estos foros, pero debo decirles que a mí me trataron muy bien´", añadió.

Luego del reclamo, Rubio también mencionó todos los privilegios que Adal tuvo en la televisora donde compartieron foros.

"Me tocó vivirlo de este lado. Lo recibieron con alfombra roja, le pagaban a sus asistentes, lo querían a todo lo que daba, le ofrecían los mejores proyectos, lo trataban como un rey".

Luego de varios años, Adal Ramones regresó a la televisora donde alcanzó el éxito y ahora conducirá el programa ´Mi famoso y yo´, el cual se estrenará el 19 de marzo.

Para anunciar su nuevo programa, Adal se presentó en el programa ´Hoy´, donde los conductores bromearon sobre los proyectos de Ramones en la otra televisora donde laboró.

Ante las burlas, Adal no dijo más que ´No sean así de gachos´. Por ello, la periodista de espectáculos Flor Rubio no dudó en criticarlo y tacharlo de malagradecido.

Por último, Flor Rubio dio una idea de lo que, a su parecer, debió contestar Adal para no sonar como un malagradecido, sobre todo cuando tuvo un salario millonario.

"Me trataron muy bien, viví una etapa bonita en mi vida, tengo buenos recuerdos de esa empresa, y hoy estoy de regreso, que me encanta, pero allá me trataron muy bien".