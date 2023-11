Fernando de la Mora llena de romanticismo a Xalapa con "canciones embajadoras" | VIDEO

El concierto semanal de la presente temporada de la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX), este viernes, fue especial al tener como solista invitado al reconocido tenor mexicano Fernando de la Mora y realizarse en el marco del Festival Internacional Xalapa y su Cultura que inició el pasado jueves y concluirá este domingo.

Así, la presencia de De la Mora fue uno de los conciertos más destacados de los programados por la OSX en el presente año, con un repertorio que el propio tenor confesó como "un error".

"Ya le pedí una disculpa a la Orquesta porque me equivoqué de programa. Desconocía la sala y no sabía que no se necesitan micrófonos, pero prometo regresar a brindar un concierto totalmente acústico", aclaró Fernando de la Mora ante su público que no solo aplaudió sus interpretaciones, también coreó las piezas musicales que se escucharon.

Sin embargo, también el tenor destacó que las canciones que había elegido para la noche eran "embajadoras" al ser de la autoría de compositoras y compositores mexicanos cantadas en el mundo.

"Amo estas canciones porque han representado a México en el extranjero", exclamó.

Tlaqná, una merecida sala para la OSX

Asimismo, Fernando de la Mora recordó que fue en la capital veracruzana donde encarnó su primer protagónico en la ópera.

"Xalapa de mis amores, aquí vine a hacer mi primer protagónico en el Teatro del Estado", precisó el tenor y destacó a la sala Tlaqná como una importante sala de conciertos por la acústica especial que se genera en su arquitectura.

De esta forma, el tenor prometió volver a Xalapa y a Tlaqná para que, nuevamente, junto a la Orquesta Sinfónica de Xalapa brindar un concierto con un programa integrado con obras y/o piezas musicales acordes a la calidad acústica de este espacio construido especialmente para conciertos orquestales.

Entre las obras y canciones interpretadas por Fernando de la Mora se puede citar a Muñequita mía y Cuando vuelva a tu lado de la compositora Maria Greever; Bésame mucho y Júrame de Consuelo Velazquez; Como yo te amé y No sé tú, de Armando Manzanero; Hay que saber perder de José Alfredo Jiménez y Amor eterno de Juan Gabriel, entre otras conocidas del repertorio de la música popular mexicana.

De igual modo, en los primeros minutos del concierto, Fernando de la Mora hizo gala de su voz de tenor interpretando obras de Gioacchino Rossini, Ernesto Curtis, Luigi Denza, entre otras.

Cabe destacar que los músicos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en esta ocasión estuvieron bajo la batuta del Director Invitado Jesús Medina.

De esta forma, la sala de conciertos Tlaqná se llenó de notas musicales que invitaron al romanticismo entre sonidos de boleros.