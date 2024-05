Xalapeña Fernanda Blaz destapa infidelidad de su ex Werevertumorro: "la realidad era otra"

Fernanda Blaz y Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro; eran una de las parejas de influencers más consolidadas y queridas del internet, pero, a meses de su rompimiento, sale a la luz la infidelidad causante de su ruptura amorosa, aquí te contamos.

Fernanda Blaz destapa infidelidad de Werevertumorro

Luego de su ruptura en noviembre del 2023, tras 7 años juntos, Fernanda Blaz y Werever, habían dado a entender que todo se había terminado en buenos términos, pero la realidad era otra.

Desde entonces, se han 'dado con todo' entre indirectas a través de redes sociales. Por esta razón, Fernanda decidió dar su versión de los hechos, fue a través de un video en su canal de YouTube, donde la joven relató que el creador de contenido la habría engañado por más de dos años con Sofía Zavala con quien ya comparte románticos momentos en sus redes sociales.

Y es que, de acuerdo con la influencer xalapeña, la relación con Werevertumorro no terminó nada bien cuando se enteró que la había engañado por más de 2 años.

En el video, Fernanda Blaz habla de cómo Gabriel Montiel comenzó a compartir contenido que hacía referencia a la mujer siendo infiel: "Todavía no me enteraba de esto que les conté y empezó a subir como indirectas en TikTok queriéndome hacer quedar mal a mí como si yo hubiera hecho algo", señaló.





"Si me hubiera enterado antes de que me fue infiel, yo jamás me hubiera quedado, qué asco."

Fernanda Blaz destapa escándalo

Además del escándalo de infidelidad, la ruptura de Fernanda Blaz y Werevertumorro destapó más problemas entre la ex pareja.

Y es que, a decir de Fernanda Blaz, Gabriel Montiel le quedó a deber dinero de campañas y contenido a su nombre, además, Werevertumorro se habría quedado con toda la monetización de sus videos porque era su cuenta la que estaba anclada al canal de Fernanda Blaz. Así mismo, la influencer aseguró que no ha sentido ni poquita curiosidad por saber de la amante de Werevertumorro, quien ahora es la novia del influencer.

"Tenía una doble vida".

Exhibió Fernanda Blaz.

En el video también aseguró tener sospechas de que la familia de Werevertumorro sabía que le estaba siendo infiel.

Pues, según dice, los engaños a Fernanda Blaz ya eran evidentes para el resto de personas, excepto para ella.

"Yo me enteré que estaba ya con alguien más cuando cortamos y eso fue lo que les digo que me impactó, o sea, el darme cuenta que ya llevaba más de dos años y medio con la persona que está. No tuviste los huevos de decirme ´no quiero estar contigo, quiero estar con alguien más´, lo poco hombre que a veces son las personas, el no tener palabra, el no tener compromiso, el no ser firmes".

Finalmente, Fernanda Blaz desmintió una vez más que ella haya sido la infiel de la relación.

"Yo todavía no me enteraba de esto que les conté y él subió videos que me querían pintar de infiel".

Ella es la nueva novia de Gabriel Montiel

Todo parece indicar que sería la influencer Sofía Zavala, conocida como "Tita"; la nueva novia de Werevertumorro y ha sido señalada de ser la tercera en discordia en la relación del influencer con Fernanda Blaz. Ella ya cuenta con casi 3 mil seguidores en Instagram.

Su romance fue confirmado el pasado mes de marzo cuando la joven compartió un video en TikTok en el que aparecen juntos como aficionados en un partido del Liverpool en Premier League que se realizó en el Estadio de Anfiel, en Inglaterra.

Hasta el momento el youtuber no ha hecho declaraciones al respecto, sin embargo, Fernanda Blaz también lo acusó de haberle robado dinero y dejarle una fuerte deuda ante el SAT. Aunque no lo mencionó directamente, en seguida sus seguidores indicaron que se trataría de él por todo lo que menciona al respecto.

