Fans veracruzanos disfrutan documental de Louis Tomlinson

Con motivo del preestreno del documental "All Of Those Voices", fanáticos del cantante británico, Louis Tomlinson, se congregaron en diferentes salas de cine para apreciar dicho corte cinematográfico.

Los asistentes abarrotaron diferentes fechas y funciones alrededor de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, dándose cita con algunas prendas alusivas al cantante.

Dentro de las salas, gozaron y se conmovieron con las palabras del artista tras recordar su inicio en la banda One Direction y todo lo que ha logrado hasta el momento con sus giras mundiales.

Sin duda, uno de los momentos más esperados del documental para los asistentes a la función especial en una plaza reconocida ubicada en El Dorado fue la aparición de la Ciudad de México, donde los gritos de emoción estallaron.

Lib Martínez, Raúl Ramírez y Sherlin Santos.

Elena y Azul.

Ximena Torre y Carolina Moreno.

Marian Gómez y María José Portilla.

Lupillo García y Noel Damián.

Documental All Of Those Voices en pantalla grande.