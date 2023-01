Famosos que reaccionaron a la nueva canción de Shakira: hubo quienes no estuvieron de acuerdo

Luego de darse a conocer la separación entre la famosa cantante, Shakira, y el conocido exfutbolista, Piqué, la colombiana lanzó un nuevo tema recientemente con Bizarrap, en donde mencionó de pies a cabeza su antigua relación y a la nueva pareja de este.

Shakira optó por desahogarse con una canción dedicada, de principio a fin, a su expareja y el padre de sus dos hijos, Milan y Sasha, con frases lapidarias como: "Una loba como yo, no está pa´ novatos" o "Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura".

Un tema que ya ha roto récords en su primer día, y que ha recibido multitud de reacciones de celebridades, aunque no todas ellas han sido a favor de la artista colombiana, sino que hay quienes creen que ha sido poco acertada esta decisión de abordar su ruptura a través de la música.

Famosos qué le mostraron apoyo

Los primeros aplausos no se hicieron esperar, pues solo unos minutos después del estreno de la canción, muchos de sus amigos y fans españoles mostraron su apoyo a la cantante, destacando sobre todos a Alejandro Sanz, quien no solo le ha apoyado en el estreno de su nueva canción, sino que también fue uno de sus más grandes apoyos en el momento de la ruptura con Piqué.

Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!! — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 12, 2023

Durante la mañana del miércoles, Pablo Alborán, Paulo Dybala, Itziar Castro, Carla Morrison, Paula Echevarría, Sara Sálamo, Violeta Mangriñán, Danna Paola, entre otros, fueron algunos de los que se volcaron con la artista.

Incluso hubo quienes, como Lali Espósito, mostraron su molestia con las críticas hacia la cantante: "¿Desde cuando escribir una canción con despecho, bronca o desamor es incorrecto o puesto bajo la lupa de una moral específica? Es música, y esto se hace desde siempre".

También se unió el mensaje que dejó Antonela Roccuzzo, la mujer de Leo Messi, en el post de Shakira en Instagram. Unos emoticonos de fuego con los que muestra su apoyo a la cantante, y que disipan aun más los rumores de una posible mala relación entre ellas.

No todo fue positivo

A pesar de recibir apoyo por parte de millones de personas dentro y fuera del mundo de la farándula, también hubo quienes se han lanzado a criticar este tema que está arrasando en todo el mundo.

Joaquín Prat, en su intervención en ´El programa de Ana Rosa´, no dudó en preguntarse "¿esto es feminismo?", refiriéndose a la letra de la canción, a lo que Ana Rosa Quintana le respondió: "Pero ¿qué tiene que ver el feminismo con la rabia, con el estar herido y con el orgullo?", mostrando su apoyo a la artista.

Prat no fue el único que se mostró contrariado con alguna de las partes de la canción. A él se unió más tarde la colaboradora de ´Ya es mediodía´, Alba Carrillo, a quien le pareció mal que mencionase a Clara Chía:

"Si es por lo cuernos, chata, te tienes que enfadar con Piqué y cantarle a él todo lo que quieras, pero si Clara estaba soltera, ya estamos otra vez"

señalaba, haciendo una referencia a su historia con