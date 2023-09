Familia de Benito Castro revela su última voluntad

En un gesto que refleja su personalidad y su amor por la vida, a Benito Castro su familia le eligió un atuendo para su sepelio que refleja alegría y color en lugar del tradicional negro.

Su hija solicitó un saco rosa, una elección que simboliza el deseo del actor de ser recordado con alegría y cariño por todos aquellos que lo conocieron y admiraron.

Además, antes del sepelio llevarán a las mascotas del actor para que se despidan de él en el lugar donde se está llevando a cabo su velorio, ya que él las quería mucho.

El 11 de septiembre, el actor Benito Castro falleció a la edad de 77 años debido a una fuerte caída en su casa, que le causó graves heridas y lo llevó al hospital, donde lamentablemente no pudieron salvarlo.

La noche del lunes, sus seres queridos y amigos se reunieron en una funeraria al sur de la Ciudad de México para despedirse de él.

SU ÚLTIMA VOLUNTAD

Su última voluntad de no ser cremado, sino enterrado, es un testimonio de su deseo de volver a unirse con sus seres queridos en la eternidad.

En medio de la tristeza por la pérdida, Deborah Ochoa, viuda del actor, compartió la última voluntad de Benito Castro: "No estipuló nada más, solo que no lo cremaran, mejor que lo enterraran y al final se reuniría con sus padres y hermanas".

En cuanto a su vestimenta en el funeral, eligieron algo relajado y significativo: "No queríamos ponerlo de negro ni nada. Entonces es algo muy relajado. Mi hija me pidió un saco rosa", mencionó Ochoa.

Con profundo pesar, la viuda reveló que estos fueron los únicos deseos que compartió el actor con respecto a su partida, ya que no anticipaba su fallecimiento repentino: "No dijo más, él no pensaba morirse pronto. Entonces, la verdad, esto nos agarró por sorpresa. A él mismo lo agarró por sorpresa", explicó.

La familia comunicó que Benito Castro será sepultado en el panteón donde yacen los restos de otros miembros de la familia, siguiendo su deseo.

La sepultura está programada para el próximo 13 de septiembre, y aún no se sabe si los medios tendrán acceso o si será un momento exclusivo para la familia.