Fallece Paul Cattermole, integrante del grupo de pop inglés S Club 7

A través de sus redes sociales, el grupo de pop británico S Club 7 dio a conocer la repentina muerte de Paul Cattermole, este viernes 7 de abril.

"Estamos verdaderamente devastados por el fallecimiento de nuestro hermano Paul", dice una publicación en Facebook del grupo, que estaba próximo a regresar a los escenarios tras varios años de pausa.

"No hay palabras para describir la profunda tristeza y pérdida que sentimos. Fuimos muy afortunados de tenerlo en nuestras vidas y estamos agradecidos por los maravillosos recuerdos que tenemos."

"Será muy extrañado por cada uno de nosotros. Pedimos por favor respeten la privacidad de su familia y la banda en este momento", finaliza el comunicado con la foto del cantante en los inicios del proyecto musical.

De acuerdo con medios internacionales, el músico de 46 años fue encontrado en su casa de Dorset, Inglaterra, donde residía. Las causas de su fallecimiento se desconocen y no hay "circunstancias sospechosas" alrededor de su muerte.

Regreso

Cattermole, junto a Bradley McIntosh, Hannah Spearritt, Joe O'Meara, Jon Lee, Rachel Stevens y Tina Barrett, formaban parte de S Club 7, proyecto musical que figuró alrededor del mundo a principios del 2000.

Éxitos como 'SClub Party', 'Reach', 'Bring it all back' y 'Never had a dream come true' formaron parte de sus tres álbumes, '7', 'Sunshine' y 'Seeing double'.

"Después de ocho años se siente genial anunciar que nos volveremos a reunir y a cantar juntos de nuevo. Estamos muy emocionados de traer la S Club Party de vuelta a nuestros fans alrededor del país para celebrar los 25 años de S Club 7", escribió la banda en un comunicado.

La gira,denominada 'S Club 7 Reunited', contempla arenas y estadios de Reino Unido e Irlanda e iniciará en octubre de este año.