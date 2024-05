Fallece la actriz mexicana Verónica Toussaint a los 48 años

La noche del jueves, se informó sobre el fallecimiento de la actriz y conductora mexicana Verónica Toussaint, quien perdió la vida tras una larga batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por el periodista Ciro Gómez Leyva, causando gran consternación en el medio artístico y entre sus seguidores.

Verónica Toussaint, conocida por su trabajo en la televisión mexicana, había revelado el 7 de octubre de 2021 que le habían diagnosticado cáncer de mama. A lo largo de su tratamiento, compartió su lucha con el público, recibiendo muestras de apoyo y solidaridad.

Recientemente, Toussaint había anunciado que había concluido su última sesión de radioterapia, lo cual fue recibido con esperanza por sus seguidores. En un emotivo video publicado en su cuenta de Twitter, la actriz agradeció a su equipo médico: "Y esta fue la última de las radiaciones y si no es por ellos, miren, hubiera sido más duro", dijo señalando a su equipo. Añadió con alegría: "¡Muchas gracias! Lo último, chingá!".

En su programa de televisión ¡Qué chulada!, Toussaint reveló su diagnóstico por primera vez, explicando que se trataba de un proceso muy intenso para ella y su entorno: "Desde hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo aquí con ustedes, en este foro con mis chuladas", confesó.

Toussaint también enfatizó la importancia de las autoexploraciones para la detección temprana del cáncer de mama, compartiendo su propia experiencia de cómo descubrió una anomalía:

"Siempre me hago mis estudios de rutina con el ginecólogo; el Papanicolau, la mastografía y todo, pero la verdad es que las autoexploraciones mensuales para detectar cambios en la mama no las hago, sin embargo, me salió una bola muy grande en la axila y era imposible no verla"