Ex novia de 'Lapizito', acusa al hermano de 'Gomita´ de violencia: "me golpeó y humilló" (+Video)

Alfredo Ordaz, el hermano de Araceli Ordaz "Gomita", mejor conocido como "Lapizito" se ha visto envuelto en una fuerte polémica, luego de que su ex novia, la influencer Fernanda Durán fue invitada al podcast de "Un Tal Fredo" donde contó la relación tóxica que vivió con él y lo acusó de violencia.

Fernanda Durán, de 28 años es influencer y creadora de contenido, es conocida por ser hermana de Carol Castro, quien también se dedica a las redes sociales; y de Jorge Durán un cantante e influencer.

Durante el podcast, relató como comenzaron los episodios de violencia, donde "Lapizito", tuvo varios ataques de celos, reaccionando violentamente contra ella, siendo uno de ellos, cuando Alfredo le declaró que sentía envidia de la atención que ella le daba a su sobrino.

Según Fernanda Durán, en un principio fueron ataques verbales y celos de su parte, pero las agresiones fueron escalando, incluyendo después insultos hacia su familia, incluso, llegando hasta recibir golpes.

"Tuvimos peleas como ´te jalo, me jalas´ por mucho tiempo. Pero hubo un día en que salimos todos a las trajineras. Todo en familia a las trajineras (...) salimos del fraccionamiento donde vivía mi hermana y me empezó a gritar y me empezó a jalar el pelo en el carro, y llega la policía y lo suben a la patrulla. Yo le dije: ´¿por qué?´ y me dicen: ´Vimos lo que te estaba haciendo, hay cámaras'".