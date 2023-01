¿Fan de Evanescence? La banda lanza sombras para ojos por 20 años de 'Fallen'

Una de las bandas que dejó huella en el rock de los dos miles e incluso en la moda, fue la estadunidense Evanescence, que con éxitos como ´Bring me to life´, ´My inmortal´ y ´Going under´ pusieron a cantar a toda una generación,

Estos temas, que integraron su exitoso álbum ´Fallen´, cumplen 20 años de su lanzamiento este 2023, por lo que el grupo liderado por la cantante Amy Lee anunció en redes sociales la venta de una paleta de sombras conmemorativa.

Se trata de la ´Fallen CD Eyeshadow Palette´, una serie de sombras para ojos en colores relativos al álbum musical, cuya portada es un retrato de la intérprete en distintos tonos de azul, negro y otras variaciones.

"Estamos emocionados de anunciar que nos hemos unido con HipDot para crear esta paleta de sombras ´Fallen CD´ para celebrar su aniversario 20 este año", externó la banda en sus redes sociales.

"La colección es vegana, libre de ingredientes dañinos, certificada libre de crueldad animal y curada para que abarque todos los tonos de piel", agregó.

De acuerdo con las redes sociales de la marca de cosméticos HipDot, la paleta contiene ´8 tracks´ en una circunferencia que emula a un disco compacto, el cual contiene "sombras mate ligeras, brillos pigmentados, tonos metálicos y brillos fáciles de aplicar."

"Todas las sombras están inspiradas en el arte del álbum y tonos azules fríos que evocan a sus canciones", agregó la línea.

Labor

Evanescence no es la primera banda que colabora con HipDot, ya que en 2022 también trabajó con My Chemical Romance y Korn. Asimismo, la línea ha hecho mancuerna con marcas como Cup Noodles e incluso personajes como Sesame Street, Bob Esponja, Hello Kitty y Ositos Cariñositos.

Por otra parte, Evanescence continúa promoviendo su reciente producción, ´The bitter truth´ y está por iniciar una gira con la banda británica Muse en febrero por Estados Unidos.