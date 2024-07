Eugenio Derbez revela encuentro con Victoria Ruffo en nacimiento de su nieta Tessa ¡así fue!

En un giro inesperado, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se reunieron en el hospital durante el nacimiento de su nieta Tessa, la primera hija de José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay. Este encuentro, que tuvo lugar el pasado 30 de junio, ha sido descrito como un momento de unión familiar que superó años de distanciamiento entre ambas figuras del espectáculo, te contamos más.

Eugenio Derbez compartió los detalles de este reencuentro en una entrevista con el programa 'De primera mano', incluso mencionó un reclamo en tono de broma hacia la madre de su hijo, pues destacó que "La Queen" tuvo "preferencias" en el acceso al quirófano.

"Ese punto todavía no lo platico con José Eduardo, pero dije: ´¡Ah, caray, hay preferencias! La mamá estuvo en el quirófano y yo estuve en el cuarto abandonado´. No creo (haya estado en el quirófano), pero cuando yo llegué, ellos ya estaban con la bebé. No sé cómo estuvo la logística, pero nos encontramos en el pasillo, fue complicado, pero ya después, ya que entramos al cuarto todos, eventualmente coincidimos. Nos dimos un abrazo".