Estos son los síntomas de los cálculos biliares, padecimiento de Wendy Guevara

Hace algunas horas, los padres de Wendy Guevara dieron a conocer a través de redes sociales que la influencer se encontraba hospitalizada, lo que inmediatamente alarmó a todos sus fans.

Según lo informado, la ganadora de ´La casa de los famosos México´ comenzó a experimentar intensos dolores abdominales que la mandaron directo al hospital, donde los médicos confirmaron que tenía cálculos biliares, por lo que tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia.

Para la tranquilidad de sus fans, Wendy Guevara compartió algunas historias en su cuenta de Instagram, en la que dio más detalles sobre su estado de salud. Además, resaltó que la cirugía era de suma importancia, pues de no hacerla, podía desencadenarse una pancreatitis que pusiera en peligro su vida.

"Tengo una piedra en las vías biliares que quiere migrar al páncreas, por eso me duele mucho y hasta me dijo el doctor: '¿cómo es posible que puedas aguantar tanto dolor?', porque no me podía ni parar", comentó.