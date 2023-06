Esto ha invertido la influencer Yeri MUA en sus cirugías plásticas

La influencer veracruzana, Yeri MUA ha decidido sincerarse con sus seguidores, esto después de haber estado en el ojo del huracán al ser criticada por su aspecto, siendo que la influencer dijo durante un programa que llevaba mucho dinero invertido en sus cirugías tanto de rostro como de cuerpo.

Esto después que ella ha revelado que se veía como "Fiona de Shrek", por lo que señaló que lleva varios millones de pesos invertidos para lograr tener esa figura que desde que era una adolescente que tuvo problemas de sobrepeso, había anhelado.

Pero realmente, ¿Cuánto ha gastado Yeri MUA en sus cirugías? Aquí te dejamos un aproximado de cuánto cuestan las cirugías plásticas que se ha realizado la Bratz Jarocha y que a sus 20 años se ha sometido.

La influencer veracruzana lleva por lo menos 5 cirugías, tanto en su cuerpo como en su rostro, así como se puso carillas dentales.

Precios operaciones de Yeri MUA en México:

Liposucción: 47 mil 450 pesos colombianos, es decir, cerca de 191 mil pesos mexicanos

Rinoplastia, desde 25 mil hasta 50 mil pesos mexicanos

Aumento de busto desde 30 mil a 50 mil pesos mexicanos

Lipopapada más bichectomía cerca de 15 mil pesos mexicanos

Carillas dentales desde 5 mil hasta los 10 mil pesos mexicanos

Aunque realmente la influencer Yeri MUA no ha revelado el monto total que le ha costado cada una de sus cirugías, es cierto, que la Bratz Jarocha ha hecho caso de las expertas, y por ello, ha optado por viajar a Colombia, donde se encuentra su cirujano particular.

Yeri MUA indicó que fue a la edad de 19 años, cuando se sometió a una de sus primeras cirugías estéticas. La joven confesó que se sentía deprimida y no estaba satisfecha con su apariencia. "Me miraba en el espejo y me comparaba con Fiona de Shrek.

Aseguró que por mucho tiempo recibía muchas críticas y comparaciones con otras chicas, por lo que se cansó de sentirse fea, "así que decidí someterme a cirugías", fueron las palabras exactas de Yeri Mua.

