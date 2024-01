Este es el estado de salud de Lesslie Polinesia tras ser hospitalizada por su embarazo (+Video)

Recientemente, Lesslie Velázquez, mejor conocida como Lesslie Polinesia, alarmó a sus fans tras publicar un mensaje en el que informaba que se encuentra hospitalizada debido a complicaciones con su embarazo.

Apenas en octubre pasado, la joven anunció a sus seguidores que estaba en espera de su primera hija. Aunque su estado de gestación ya estaba avanzado, a partir de esa fecha comenzó a compartir en sus redes sociales cada etapa de su embarazo.

Hasta que dio una fuerte noticia al respecto: había sido hospitalizada de urgencia y tanto su vida como la de su bebé podrían correr peligro.

A través de un video publicado en su canal de YouTube ´Los Polinesios´, la creadora de contenido, de 27 años de edad, detalló qué fue lo que la llevó al hospital, así como lo difícil que ha sido estar sometida a una cama para ser monitoreada todo el día.

¿Por qué fue hospitalizada Lesslie Polinesia?

En la grabación, Lesslie Polinesia relató que, repentinamente, comenzó a tener fuertes contracciones que la llevaron a labor de parto; sin embargo, aún faltaban entre cuatro y cinco semanas para que se cumpliera el tiempo de gestación y se diera el nacimiento de su hija.

"Hace unos días entré por urgencia, porque estaba teniendo contracciones muy duras y no podían parar. Cuando llegué al hospital en la noche, yo estaba en labor de parto. Mi ginecólogo hizo todo lo posible en controlar todas estás contracciones para que la bebé no saliera en semana 30", contó a sus seguidores.

De acuerdo con la youtuber, no será dada de alta hasta que la bebé nazca y ambas tendrán que mantenerse en estricto monitoreo, pues corren el riesgo de adquirir una infección que ponga en riesgo su vida.

"La bolsa de la bebé está rota. Lo que tenemos que cuidar todos es que no se me infecte porque eso protege absolutamente todo de todas las infecciones, de todas las bacterias, es un globo. Porque si entra una infección, ya no la pueden sacar y tienen que sacar al bebé", expuso.

El video fue compartido en el canal de YouTube de ´Los Polinesios´ este lunes 15 de enero; no obstante, fue grabado en diciembre de 2023, por lo que se desconoce si Lesslie y su hija ya salieron del hospital, así como su estado de salud actual.