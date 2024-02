Esta es la verdad sobre el estado de salud de Kate Middleton

El pasado 17 de enero, el Palacio de Kensington, anunció que la princesa de Gales, Kate Middleton, se sometería a una operación abdominal, noticia que ha causado incertidumbre al ser llevada con hermetismo absoluto por parte de la Casa Real Británica.

Tras permanecer en el lujoso hospital The London Clinic, se extendieron rumores acerca del estado de salud de Kate, con versiones que no fueron confirmadas oficialmente, pero llegaron a tomar bastante fuerza, sobre todo en redes sociales, donde la especulación entorno a su enfermedad no ha dejado de crecer.

Una de las versiones que más abundan en redes sociales, se dio por periodistas que supuestamente, señalaron que la princesa había sufrido complicaciones en su cirugía postoperatoria, incluso que había sido intubada e inducida a un coma. por esta razón que la Casa Real Británica, decidió desmentir estas supuestas versiones sobre la salud de la princesa de Gales.

"Es una tontería total, no es el caso en absoluto"

Señalaron las autoridades británicas.

De esta manera, la Casa Real ha negado rotundamente que este sea el estado de salud real de la princesa, asimismo, dieron a conocer que tras semanas de la cirugía, Kate había regresado a su hogar para recuperarse y de esta manera, se reencontró con sus hijos, la princcesa Charlotte y los príncipes George y Louis, tras varias semanas sin verse.

Kate Middleton se prepara para la vuelta al trabajo

En el primer comunicado que el Palacio de Kensington emitió sobre el estado de salud se señalaba que la princesa estaría fuera de eventos oficiales hasta marzo. Su marido Guillermo también rebajaría sus obligaciones para apoyar a su esposa y estar a su lado en estos momentos.

"Está trabajando desde su cama", habría afirmado dicha fuente. De esta manera, la madre de George, Charlotte y Louis "está planificando compromisos y hablando con su equipo" para volver a sus deberes públicos sin demasiada dilación. De todas formas, queda aún cierto tiempo para que su recuperación sea total y completa.

¿Es una maniobra de la Corona británica?

El anuncio de la operación de Kate Middleton fue seguida de la comunicación sobre la inminente operación del rey Carlos III. Mientras que el motivo de la intervención de la princesa no se mencionó en el comunicado, el texto del monarca daba todos los detalles que habían llevado a Carlos a pasar por quirófano. Dos formas contrapuestas de anunciar unos hechos tan importantes.