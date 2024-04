Esta es la letra de ´Mamita Rica´, nueva canción de Kenia Os con Yeri Mua

Kenia Guadalupe Flores Osuna, conocida artísticamente como Kenia Os, es una cantante e influencer mexicana que ha ganado una gran popularidad en el país. Ahora, está estrenando el tema ´Mamita Rica´, el cual canta en colaboración con la veracruzana Yeri Mua.

Este candente y pegajoso tema reguetonero mexa está rompiendo la internet, pues en poco tiempo logró superar las 584 mil visualizaciones en YouTube y en diversas plataformas; sin embargo, la canción de Kenia Os y Yeri Mua no se ha salvado de las críticas.

Y es que, al ser un tema bastante explícito, muchos consideran que la letra es sexista e incluso denigra a la mujer. Aunque los seguidores de ambas famosas no tardaron en salir en su defensa. Aquí te dejamos la letra completa de ´Mamita Rica´, para que forjes tu propia opinión.

Letra de la canción ´Mamita Rica´ de Kenia Os y Yeri Mua

Déjame la espalda rasguñada como Kitty, Gatita de city, yo te quito to´a la Amiri / Úsame de trampa pa que me boten las titties. Al que culee este culo, le preguntamos a Siri.

Una mamita bien rica (Yeah, yeah) / Te bendigo con mi agüita bendita / que yo quiero darte todo lo que necesita´ y lo que necesita´ es una mamita rica con las nalgas suavecitas.

Una mamita bien rica / Te bendigo con mi agüita bendita que yo quiero darte todo lo que necesita, y lo que necesita es una mamita rica con las nalgas suavecitas (La que trae a los chacales por detrás).

Dame, papi, vente, ¿no que muy guerrero? Dale, aguántame una noche, roza mi culo grosero (Sí).

Primero, me arrodillo por su fierro. Ay, ando bellaka, gata, noche de entierro. Bien sensual, dale, papi, bájate (Ay).

Lo que necesita´ es una mami con las nalgas bien sua / Tócame que no traigo panty / Bien gata fina, flow candy pa´ que tú sientas el power, papi, let me show it (déjame mostrarlo).

Te cumplo el deseo, desnúdame y no te asombres que cumpliré tu fantasía sexual. Soy el peligro, así que venme a buscar.

Una mamita bien rica / Te bendigo con mi agüita bendita que yo quiero darte todo lo que necesita´ y lo que necesitas.

Una bellaquita con las nalgas suavecitas / Una mamita bien rica / Te bendigo con mi agüita bendita que yo quiero darte todo lo que necesita´ y lo que necesitas.

Una bellaquita con las nalgas suavecitas / Soy la más dura, sube la temperatura / A perras y gatas hago menear la cintura. Toqueteo que incita a la censura / Papi, soy la fiebre y se siente la calentura / Tu patrona, la gatita que te alienta to´a la zona.

Tienen el perreo y México detona / Los Ghettos en la disco, baby, siempre se controla / El DJ me la suelta y la gente se...