Esta es la cirugía estética a la que se sometió Karely Ruiz

Karely Ruiz es una de las modelos de OnlyFans mejor pagadas; por ello, se esmera en mantener su belleza y no escatima si de tratamientos estéticos se trata... como esta nueva cirugía a la que se sometió recientemente.

Este mes, la modelo de 23 años de edad decidió someterse a una nueva cirugía estética y contó todos los detalles a través de sus historias en Instagram. Si te las perdiste, aquí te contamos de qué se trata este nuevo procedimiento quirúrgico.

¿Cuál fue la nueva cirugía estética a la que se sometió Karely Ruiz?

Fue en dicha red social donde Karely Ruiz compartió con sus más de 600 mil seguidores que lamentaba perderse las posadas, pues por el momento no puede comer los alimentos típicos de la temporada.

Ante la incertidumbre de sus fans, la modelo contestó en una segunda historia a la interrogante de qué había pasado. Y es que en días recientes volvió a intregar al quirófano, ahora para realizarse una liposucción para mejorar su cuerpo y lucir una espectacular figura en OnlyFans.

La regiomontana mostró una fotografía de su cuerpo en la cama del quirófano, luego de que el cirujano le hubiera retirado la grasa para pronunciar sus curvas. Según medios nacionales, además de la liposucción también se habría realizado una rinoplastia y aumentado el tamaño de los senos.

¿Qué le pasó a Karely Ruiz tras su cirugía estética?

De acuerdo con lo compartido por la misma modelo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues tras la cirugía a la que se sometió tuvo algunas complicaciones, pues reveló que incluso se desmayó.

"Me desmayé como cuatro veces... me siento bien mal", señaló en sus publicaciones, lo que alarmó a todos sus seguidores, quienes no tardaron en mandarle mensajes y desearle una pronta recuperación. Poco después, Karely indicó que ya se sentía mejor.