Escuela basada en la película "Radical" de Eugenio Derbez se hunde en la pobreza

Radical, la película afamada de Eugenio Derbez, que ha tocado millones de corazones y despertado emociones hasta las lágrimas, en realidad, oculta un trasfondo que solo sumaría a la polémica del actor, que señala no le paga a las personas con las que trabaja, como sus creadores de contenido e incluido el actor Sammy Pérez que actuó en la película No se Aceptan Devoluciones y de la cual, dijo no tener regalías.

Ahora, personas que fueron inspiración para la película Radical, señalan no obtener ningún beneficio de la grabación de esa cinta, tal es el caso de la primaria José Urbina de Matamoros, Tamaulipas, donde fue grabada.

"Pues el único beneficio que hemos tenido por parte de la película Radical fue ir a verla gratis al cine y que nos dieran palomitas."

Señala Pedro Lara Zamora, director de la escuela.

El director destaca que el plantel a pesar de haber sido la inspiración de la película "Radical", sigue en las mismas o peores condiciones de hace 10 años, pues la escuela de 285 alumnos presenta daños en la barda perimetral, daños en la cooperativa y ante ello corren riesgo de que se caiga la barda completa así como fallas en la red eléctrica.

"Mire pues estamos con el riesgo latente de que se caiga la barda, ya hace dos años hice el papeleo ante la presidencia para que la arreglaran".

"Sin embargo, lo interesante aquí es que dentro del filme y en redes sociales circulaba un vídeo donde según Eugenio Derbez había visitado la institución, aquí en esta escuela nunca vino, nunca entró el señor Eugenio Derbez."

Asimismo informó que el único beneficio que les ha dejado la película fue la entrada al cine gratis. Tan es así la falta de apoyo por parte de quien uso aquella historia del 2012, que no han recibido regalías y ningún solo apoyo a la institución.

Con sentimiento el director hace una invitación a la ex alumna Paloma Noyola (inspiración de la película) para que visite el plantel donde los alumnos la ven como una leyenda.

Pólemica de Eugenio Derbez y Sammy Pérez

Fue la página de espectáculos Hermanas Trueno de Facebook la cual evidenció la situación económica de Sammy Pérez y de acuerdo con las cifras proporcionadas por el perfil de dicha red social, el actor no recibía ganancias durante sus primeros años de trabajar en la televisión mexicana y supuestamente después ya le comenzaron a dar un apoyo económico para costear el dinero que gastaba en traslados.

A su vez señalaron que cuando Pérez entró al programa XHDRBZ, la situación comenzó a mejorar y se le comenzó a dar un sueldo de mil pesos a la semana y señalaron que un tiempo después ya recibía 5 mil pesos a la semana.

Esta situación se puso en la mira, después de que Derbez entró en una fuerte polémica al revelar que le enojaba la actitud de las nuevas generaciones que 'exigen' un salario antes de pensar en que pueden ganar experiencia trabajando sin paga. Lo ocurrido fue retomado para resaltar que era muy probable entonces, que el actor le diera un bajo sueldo al comediante y a otras personas con las que trabaja.