Es mejor hacer una canción a tomar un arma: Juanes sobre corridos

Juanes, el icónico cantante colombiano, vuelve a México después de cuatro años de ausencia para un concierto en el Auditorio Nacional.

Con motivo de este regreso, el artista brindó una rueda de prensa donde abordó diversos temas, incluyendo la actual polémica que rodea a los cantantes de corridos y reggaetón en el país.

"Me gusta ese sonido popular de esa música, así de calle de cantina, de pueblo, no me clavo mucho en la letra más que en la musicalidad", contó.

"Estos ciclos de la música van pasando, ahora es lo regional, antes era el reggaetón, quien sabe que vendrá después, todo va dando vueltas o todo se va mezclando entre sí, creo que es la dinámica de la música y también tiene mucho que ver la tecnología y las redes sociales y como la música va viajando y nos va alterando el imaginario constantemente y eso va a seguir cambiando", añadió.

Respecto a la censura que enfrentan artistas de corridos y reggaetón en algunos estados por considerarse que sus canciones incitan a la violencia, Juanes expuso: "No es que disfruto la apología al crimen ni a nada de esas cosas, pero no sé, puede ser mejor que hagan una canción a que tomen un arma", afirmó el cantante.

MÚSICA, REFLEJO DE LA SOCIEDAD

El artista consideró que la prohibición de la música puede no ser la solución adecuada, ya que la música suele reflejar la sociedad en la que se desarrolla. En sus palabras, "la música es arte y expresión", y su censura no resolvería los problemas de fondo.

Respecto al género de corridos, Juanes elogió su complejidad musical y el esfuerzo que los intérpretes dedican a su creación.

A pesar de los debates en torno a las letras, el cantante encuentra mérito en la musicalidad de este género.

"Yo no sé si la prohibición es algo que ayuda en este caso, porque generalmente la música que escuchamos siempre es el reflejo de la sociedad que construimos un poco, entonces criticar o prohibir la música no va a solucionar el problema porque la música al final es arte, es una forma de expresión", señaló.

En cuanto a su propia música y perspectiva sobre la evolución de los géneros, Juanes compartió su afinidad por la música regional mexicana y destacó su conexión con la cultura popular.

Después de un concierto sorpresa en mayo en las calles de la Ciudad de México, Juanes regresará al Auditorio Nacional el 19 de octubre de 2023 como parte de su gira "Vida cotidiana", nombre que refleja su más reciente álbum.

En esta gira, que abarca países como Colombia, Argentina, Bolivia y varias naciones europeas, el artista promete presentar nuevas canciones y sorprender al público.