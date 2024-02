En Xalapa, continúan producciones de cineastas jóvenes veracruzanos

Notas de Cambio es el más reciente cortometraje del cineasta Mauricio Uribarri, que en días pasados, dio a conocer entre sus realizaciones y que se suman a las que decenas de jóvenes que en Xalapa y la región están llevando a cabo, detonado así el quehacer en este arte para Veracruz y México.

Con esta película, Mauricio busca llegar a diversos festivales del país incluso uno de los más importantes, el Internacional de Cine de Morelia, con el fin de ir labrando su carrera como cineasta de la cual hay que destacar que él no se formó en una escuela o licenciatura, ya que es abogado de profesión.

“Yo ni siquiera estudié cine, yo soy Licenciado en Derecho, pero siempre digo que soy realizador cinematográfico porque eso es lo que me siento y es lo que me gusta ser”, expresó en entrevista este joven guionista y director de cine.

Un arte en sí mismo

En esta entrevista, Mauricio Uribarri aclaró que a diferencia de como usualmente se le conoce al cine, “el séptimo arte”, él asegura y cree que este es un arte en sí mismo y no depende de otros, y es a partir de esta idea que sus películas surgen.

“Esta no es una idea original, se ha ido desarrollando a través de la historia del cine. Actualmente tiene como representantes a cineastas como Michael Haneke, Angela Schanelec, Pedro Costa, Aki Kaurismaki, Bruno Dumont, a quienes considero mis influencias”.

“Sin embargo, esta concepción mía, no surgió después de ver sus películas, sino por una insatisfacción que me empezó a provocar el cine. Sentía que el arte dramático era algo distinto que el arte cinematográfico.Después, llegó la reconciliación con el cine, al ver, a través de sus películas, el enorme potencial que tiene el cine como Arte.

“De hecho, siento que es el séptimo arte no porque sea la suma de las otras artes, sino porque es un arte nuevo, propio que merece contarse por separado de las demás (por eso es el séptimo y no el Primero A o Segundo B), no se categoriza con los demás”.

Mauricio Uribarri agregó que para él, el cine “tiene sus propios medios, como las demás artes tienen los suyos: cámara, grabadora y edición, así como su propio lenguaje, el lenguaje cinematográfico y ese es el que a mí más me interesa”.

Cosechando premios en el extranjero

Por otra parte y sobre sus realizaciones anteriores, el joven entrevistado comentó que Superficie o Perder el Tiempo en los Espacios Más Relucientes “es un cortometraje que ya nos ha dado muchas satisfacciones, ganando algunos premios en el extranjero”.

“Pero, más que nada, fue mi primera aproximación a un sistema formal, para hacer un tipo de cine que es el que yo defiendo, que es aquel que es un arte por sí mismo y no una disciplina que depende de los elementos de otras artes como siempre se ha pensado. Ya que eso no lo convierte en un arte puro”.

Sobre su más reciente corto, precisó que Notas de Cambio es una producción que contó con la participación de otros realizadores jóvenes quienes “que le inyectaron mucha energía; de alumnos y egresados de la (Escuela Veracruzana de Cine) Luis Buñuel.

Que contó con las actuaciones de Jafet R. Cortés, de Selena Arizmendi y de Michel Pozos. Que el director de fotografía fue Gustavo Hampshire, amigo y colaborador. Y también que es un cortometraje lírico, ambiguo, liberador, trágico e independiente.

“Para mí significa la oportunidad de seguir realizando mi pasión y mi trabajo con libertad. Y estoy muy agradecido por eso”.

Así, su anterior cortometraje, Superficie o Perder el Tiempo en los Espacios Más Relucientes, también tiene un significado importante para Mauricio no solo por los reconocimientos que ya ha logrado, también porque le permitió separarse un poco del tipo de cine que se está realizando en Veracruz.

“La finalidad es establecer la forma cinematográfica de mis proyectos, poder compartirlos con el público, y también, ¿por qué no? allanar el camino para la realización de mi primer largometraje”.

Dar a conocer para llamar atención de instituciones

Mauricio Uribarri lo tiene claro, si bien las instituciones gubernamentales de los rubros de cultura dan apoyos para el quehacer de cineastas como él, el camino para acceder a tales primero se debe de forjar.

Así considera pertinente ir ya dando a conocer sus cortometrajes en miras de lograr ser conocido como un realizador que en un futuro pueda aportar su primer largometraje…

“La finalidad es establecer la forma cinematográfica de mis proyectos, poder compartirlos con el público, y también, ¿por qué no? allanar el camino para la realización de mi primer largometraje. Pues creo que no es lo mismo que el público y las instituciones interesadas en el cine lean sobre mis propuestas formales, a que las vean ya plasmadas en la pantalla. Eso se logra a través de un recorrido por festivales de cine tanto nacionales como internacionales y proyecciones libres para el público. Por lo pronto es mi intención estrenar "Notas de Cambio" en el Festival Internacional de Cine de Morelia del 2024”, precisó.

Sobre el director

De esta forma, concluyó la breve entrevista Mauricio Uribarri, de quien se puede resaltar que es originario de Xalapa y además de director, es igualmente cinematográfico y guionista.

Su formación en cine ha sido mayormente empírica, aunque ha contado también con las aportaciones de otros creadores como la productora Elsa Reyes y el Andrés H. Covarrubias.

Sus cortometrajes son: “Bad Poetry” (2018), "Un Hombre Muere" (2023), proyecto ganador de FOCINE 2021 y Superficie o Perder el Tiempo en los Espacios Más Relucientes.

Sus proyectos han sido seleccionados en la muestra fílmica Cortos en corto de Xalapa, en el FICTequila, en el Best of Latin America Short Film Festival, entre otros. Actualmente se encuentra trabajando en su ópera prima La Buena Cárcel.