En Sotheby's, subastan icónica guitarra de Eddie Van Halen

La casa de subastas Sotheby's pone a la venta objetos históricos del rock and roll y música pop, como una boa de plumas de Jimmi Hendrix; el traje púrpura de Prince, de su época 'Purple Rain', y un bajo Hofner autografiado por Paul McCartney.

Sin embargo, la icónica guitarra de Eddie Van Halen, marca Kramer y con patrones rojos caracteristicos, es una de las que se esperan mayores ganancias en la venta que se encuentra en el sitio web de la oficina, hasta el 18 de abril.

EL INSTRUMENTO marca Kramer cuenta con patrones rojos.

Interés

El guitarrista de la banda de rock Van Halen falleció en octubre de 2020 y ya cuenta con muchos interesados.

Dicho instrumento cuenta con un precio inicial de 1.8 millones de dólares; sin embargo, se espera que supere alcance los 2 o 3 mdd para el momento de la subasta.

Otro de los instrumentos que se espera alcance cifras mayores es el bajo de Sir Paul McCartney, el cual tiene $3500 dólares como precio inicial, pero se estima llegue a los 7 mil o 10 mil dólares.

Asimismo, su colega de The Beatles, George Harrison, se encuentra en la subasta, ya que su guitarra Hamer, con la que realizó la grabación de 'Got my mind set on you', éxito de 1987, tiene un precio de 20 mil dólares.

Las pujas concluirán el 18 de abril en el sitio web de Sotheby's.