¿Reencarnó? ¡Conoce al Elvis Presley xalapeño!

Antony Alan, es un talentoso joven de Xalapa, que podría hacer cobrar sentido a la frase de "Elvis no ha muerto", esto por su voz tan parecida a la del cantante de Rock.

El joven ha sorprendido a más de una persona que pasa por el Parque Juárez, incluso, haciendo creer a otros pocos que en realidad las interpretaciones provienen de un disco de Elvis Presley.

Y es que, el Parque Juárez, situado en el corazón del centro de la ciudad, se ha vuelto un importante escenario para dar a conocer las voces de artistas tanto locales como foráneos, y en el caso de Antony, no es la excepción, donde, rodeado con un micrófono, un tripie y una bocina Kaiser, da a conocer su prodigioso talento de cantar parecido a el legendario Elvis, lo que poco a poco le ha ayudado a ganar cientos de seguidores en las redes sociales.

Al oírlo interpretar las populares canciones como "Can´t help falling in love", o "Steamroller blues", no es de extrañar que el chico haya sido apodado cariñosamente "el Elvis Presley xalapeño", y así utiliza su perfil de Facebook, para compartir fotos caracterizado de Elvis, como parte de sus actuaciones en homenaje al artista estadounidense.

Además, en su perfil puedes se encuentran un catálogo de videos donde interpreta diversas canciones de dicho cantante, así como otras melodías en español, donde resalta su talento.

A pesar de que recién este año comenzó a compartir contenido en sus redes, Antony ya ha conseguido una audiencia que lo apoya fielmente, aplaudiéndole y comentando sus interpretaciones, es de resaltar que gran parte de su público se compone de admiradores estadounidenses, que se maravillan con su destreza vocal y su habilidad para volver a la tierra la esencia de Elvis Presley.

El 20 de junio compartió un pase del "Karaoke World Championships", para disputar la final nacional en Puerto Vallarta. No te pierdas de escuchar el talento del "Elvis Xalapeño" y revivir esas épocas.