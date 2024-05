Eleazar Gómez estrenaría romance con amiga de su exprometida; esto sabemos

El polémico actor Eleazar Gómez, se encuentra de nueva cuenta en el ojo público, esto, debido a que el actor fue captado estrenando romance con la influencer y modelo fitness, Yuliette Torres, pero no solo por eso; si no por revelarse que ella es una de las mejores amigas de su ex prometida Jeni de la Vega, así que aquí te contamos.

¿Eleazar Gómez tiene nuevo romance?

Eleazar Gómez y Jeni de la Vega se conocieron en un evento, momento que el actor ha descrito en algunas entrevistas, como un flechazo. La pareja se comprometió en septiembre de 2023 y en diciembre la modelo confirmó su separación aceptando que se trató de una decisión precipitada; además, negó que una infidelidad por parte del también cantante fuera el motivo y aseguró que se mantenían en contacto.





A través de redes sociales, se difundieron una serie de fotografías que muestran el momento en el que Eleazar Gómez y Yuliette Torres tienen un momento apasionado en la entrada de un hotel en la Ciudad de México en el que la influencer se hospedaba. Así lo reveló una fuente cercana a la pareja, quien añadió que incluso pasaron un incómodo momento cuando se encontraron en una fiesta con Jeni de la Vega.

"Jeni se sorprendió muchísimo al ver que él comenzó a estar muy juntito de Yuliette. rompieron su compromiso y cancelaron su boda en septiembre pasado, y no se habían visto desde entonces. Verlo con Yuliette le cayó como balde de agua fría. No se lo esperaba. Él también estaba algo incómodo, pero mientras avanzaba la noche se soltó. En momentos abrazaba a Jeni, porque al fin de cuentas fueron pareja y no se habían visto".

Detalla la publicación.

Eleazar Gómez y sus polémicas

Eleazar Gómez fue detenido la madrugada del 5 de noviembre del 2020, por presunta agresión e intento de estrangulamiento a su novia, Stephanie Valenzuela. En ese momento trascendió que previo a la discusión, Eleazar le había pedido matrimonio a Stephanie en un restaurante, esto de acuerdo con el hermano de la agredida, Frank Valenzuela, quien señaló en entrevistas. Por lo que, después de una cena romántica, se fueron a su departamento en la colonia Nápoles, y lo que era una noche romántica, pasó a ser una situación de horror.