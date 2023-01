El horóscopo de hoy 18 de enero de 2023

Aries

Aunque puedes sentirte en cierto modo estancada en tu vida profesional, Aries, hoy verás claramente que sigues avanzando a buen ritmo a diario, aunque tal vez más lentamente que en un pasado reciente. Si lo analizas, serás consciente de que puedes sentirte muy satisfecha de lo que haces y de todo lo que has conseguido con tu trabajo.

Una actitud positiva es indispensable para sacar partido a cualquier situación. Sigue luchando para ir hacia adelante porque pronto se acelerará este ciclo y te llegará tu recompensa. La vida te está abriendo puertas a diario, Aries, piensa antes de decidir pero no te demores mucho o perderás oportunidades.

Tauro

Hoy, Tauro, tendrás un día de lo más variado en cuanto a emociones se refiere. Haz lo posible para comprender a diario a las personas que te rodean y tu entorno en sí. No hay dos personas iguales y todas tienen sus problemas y su forma particular de ser. No es que tengas que adaptarte a lo que quieren los demás, basta con que seas tú misma y hagas un ejercicio de comprensión.

Si hoy te llega algún chismorreo que te molesta, Tauro, antes de pasar a la defensiva, averigua qué tiene de cierto, no vaya a ser que haya algo de verdad y estés pecando de ingenua.

Géminis

Hoy, Géminis, ten en cuenta que cuando tengas cosas complicadas entre manos, son las que has de resolver en primer lugar. Tenlo presente a diario. Hoy te irá bien seguir este consejo, especialmente porque te cuesta concentrarte y necesitas estar fresca para resolver ciertos temas en el trabajo. A la salida, ve a caminar, a correr al parque o date una vuelta en bici, es gratis y muy efectivo.

Te liberará de todas las tensiones que hayas acumulado durante el día, Géminis. Si en estos momentos estás conociendo a alguien y crees que no está tan interesado como tú, no pierdas el tiempo. Ya llegará una persona que merezca tu amor y que se sienta muy feliz a tu lado. Y si tienes pareja y hay cosas que a diario no acaban de encajar, piénsatelo mejor antes de seguir adelante.

Cáncer

Ya te has apercibido, Cáncer, que cuando todo marcha bien con tus colegas, todo resulta más fácil. Sabes muy bien que la buena relación entre todos a diario hace que las cosas salgan perfectas.Proponles hoy algún tipo de actividad compartida esta misma tarde, o quizá el próximo fin de semana.Cáncer. Recuerda también hoy también puedes sentirte traicionada por algún amigo o amiga. Toma buena hora de ello porque te puedes encontrar con alguna de estas personas que se acercan a ti en estos momentos no vengan con las buenas intenciones que parece.

Leo

Una de tus cualidades, Leo, es la de ponerte a diario en la piel de los demás cuando pasan por momentos difíciles.Por eso hoy una persona amiga te reclamará con urgencia y quizá tengas que dejar de hacer algo que tenías programado para atender a esa llamada. Has de ser totalmente sincera, aunque tal vez tengas que decirle verdades que a nadie gusta oír, pero sabrás encontrar las palabras y la forma de hacerlo, como haces a diario.

Virgo

Dale hoy al amor un papel protagonista, priorízalo, Virgo, sobre todo si crees que esta relación que has empezado hace poco funciona a diario como esperabas y quieres avanzar en ella. Acude a tu cita con una propuesta para acudir a ese lugar que sabes que le encanta, o unas entradas para un espectáculo.

A tu pareja le entusiasmará tu gestoporque demostración de que piensas en él y en sus gustos. En el trabajo, Virgo, deberías compartir más tus conocimientos y experiencias con tus colegas, por el bien de todos.

Libra

Tu objetivo de hoy, Libra, tiene que ser demostrar tu interés por lo que haces a diario. Aunque tú sepas que lo tienes,es muy importante que los demás también lo perciban, porque quizá tienen la impresión de que no tienes suficiente entusiasmo o motivación y esto es especialmente grave si quien lo piensa son tus superiores, aunque no tengan ninguna razón.

Haz lo posible por mostrar tu parte más positiva. Aprovecha hoy porque apreciarás que estás en un buen momento, a pesar de dificultades puntuales. Sólo necesitas descansar un poco más a diario, cuidar tu alimentación y dedicar un poco más de tiempo a la persona con quien compartes tu vida. Tu pareja está echando de menos esas salidas y esos momentos que compartíais al inicio de la relación.

Escorpio

Deja hoy a un lado las preocupaciones y los malos ratos que pasas pensando a diario en situaciones que no puedes variar, Escorpio. Procura cambiar de actitud si quieres que las circunstancias mejoren.Mira un poco más por ti y empieza a hacer desde hoy mismo las cosas que te apetezcan en el momento que se te ocurran. No esperes a nadie.

Haz lo que te dicte tu intuición y no consultes. Hoy tal vez te inviten a una cena de amigos, Escorpio, déjales boquiabiertos aportando algo original, que no sea el clásico vino o los postres. Mira las sugerencias por internet, seguro que encuentras algo con que sorprenderles realmente.

Sagitario

Llevas una racha en la que no te esfuerzas demasiado. Te estás acomodando demasiado en el trabajo, y no es que cumplas, sino que parece que has perdido ese interés que habitualmente demostrabas a diario el deseo de que todo estuviera perfecto. Hoy proponte salir de la zona de confort en la que te encuentras.

Te interesa mucho recuperar la concentracióny seguir en este camino ascendente que te llevará al éxito profesional. En el ámbito sentimental también pasas por una buena etapa, pero tiendes igualmente a dejar fluir las cosas a diario sin poner demasiado de tu parte para crear este ambiente romántico o apasionado que hace falta en la pareja.

Capricornio

No seas hoy tan exigente con la gente que te rodea,Capricornio, en especial con quienes están en un por debajo de ti. Puedes herir sus sentimientos. Si optas por ser más tolerante a diario no sólo mejorarás tus relaciones sociales sino que incluso puedes ganar adeptos. Hoy en el trabajo puedes tener ocasión de comprobarlo.

En el ámbito social, tal vez recibas una llamada de un amigo o amiga que lo está pasando mal. No necesita consejos, mucho mejor un abrazoy que le prestes atención. En el terreno sentimental, si tienes pareja, es un buen día para darle una sorpresa.

Acuario

Te has levantado hoy de mal humor, con ganas de descansar y de que llegue el "finde", pero todavía es miércoles y te queda mucho por hacer a diario. No te amargues la existencia porque eso no lo va a cambiar nadie y si estás de este mal genio puedes tener algún conflicto en el trabajo. Evítalo si puedes, sobre todo si con quién andas a la greña se trata de un superior, porque no te va a beneficiar en nada.

Al salir del trabajo hoy despéjate y procura liberarte de estos sentimientos negativos. Es un momento fantástico para divertirte con tu pareja.

Piscis

Te espera muy buen día en el terreno profesional, Piscis. Hoy tendrás ocasión de compartir con otras personas todo lo que tu experiencia te aporta en conocimientos, para que los demás puedan aplicarlo a diario. El karma te devolverá este gesto de generosidad cuando más lo necesites. Si hoy un amigo quiere hablar contigo de manera urgente, acude a su llamada, te interesa lo que tiene que contarte.

Es duro saber ciertas cosas, pero peor sería vivir en el engaño. No dejes que la noticia te desconcierte y adopta las medidas necesarias para que no te afecte.