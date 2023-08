La burla de Nodal hacia Yahritza y Su Esencia: "solo chicken de Washington"

El cantante Christian Nodal fue una de las celebridades que no dejaron pasar la oportunidad para hacer carrilla a Yahritza y Su Esencia, quienes se encuentran en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre la cultura mexicana.

El cantante de música regional realizó una gira por Sudamérica en países como Chile y Perú, por lo que no perdió la oportunidad para hacer un video explicando las actividades que tiene planeadas y la razón por la que hizo una parada obligada en Panamá debido al clima que impidió que llegara a México.

Fue a través de sus historias que Nodal compartió este video en el que aseguró que tuvo que esperar en Panamá en su regreso a México.

"Tuvimos que parar por fuerzas mayores aquí en Panamá, la gente es increíble y todo, aunque a mí solo me gusta el chicken de Washington y me la pasé muy bien", dijo seguido de una risa.

Nodal se burla de Yahritza y su esencia... pic.twitter.com/EMHS5mxJhe — Lo + viral (@VideosVirales69) August 14, 2023

¿Por qué se burló Nodal de Yahritza y Su Esencia?

En días pasados, la agrupación hizo una declaración sobre la comida mexicana que fue muy criticada, pues aseguraron que no comían más que alas de pollo, ya que le hacía daño, en comparación al pollo que venden en Washington de donde son originarios.

"No me gusta la comida de aquí, me gusta más de donde vivimos, allá en Washington le dan un sabor que sí pica", declaró Armando Martínez, uno de los integrantes de la agrupación de corridos tumbados.

Además, declararon que no les gustaba el sonido del tránsito vehicular que hay en México. Aunque Yahritza y Su Esencia se disculparon a través de una transmisión en redes sociales, los mexicanos no perdonaron a la agrupación y se reportó que tuvieron una baja en sus seguidores.

"No me gustan cuando me levanto, que se escuchan como los carros y las sirenas y los policías", declaró la vocalista durante una entrevista.

Nodal no ha sido el único artista que ha respondido de alguna forma a Yahritza y Su Esencia, ya que artistas como Noelia, han expresado sus críticas por las declaraciones.