Eduin Caz se retira de los escenarios; así lo anunció en redes sociales

Los fans de Grupo Firme han recibido una dura noticia, pues recientemente, uno de los integrantes de la agrupación anunció su retiro de los escenarios, lo que ha causado conmoción entre los seguidores.

Se trata del líder de la banda, Eduin Caz, quien a través de sus redes sociales envió un mensaje que dejo helada a su audiencia: muy pronto se alejará de la música de manera indefinida. Aquí te decimos los motivos que lo llevaron a tomar esta radical decisión.

¿Por qué Eduin Caz deja Grupo Firme?

En la publicación compartida a través de Instagram, en la que subió un video donde se le ve celebrando en Costa Rica su cumpleaños número 30, el cantante sinaloense reveló que desea recuperar su vida, pues su trabajo le ha causado problemas emocionales.

"Les he comentado mucho en mis historias que ya merito me les voy y no es mentira yo siempre tuve una meta la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida.

"Perdí muchas cosas que no van a volver a regresar y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y sinceramente así tenían que pasar las cosas, pero creo que ocupo regresar a pensar en mí, a sentirme bien conmigo mismo", se lee en el mensaje.

Eduin Oswaldo Parra Cázarez, nombre real del cantante, señaló que no tiene pensado convertirse en solista, como se ha especulado, y que su principal objetivo por ahora es reencontrase y sentirse bien consigo mismo.

¿Se acaba Grupo Firme?

Tras el anuncio de Eduin Caz, los fans y el mundo de la farándula no tardaron en preguntarse qué pasará con Grupo Firme, pues muchos seguidores temen que la agrupación se termine con la salida del vocalista y líder de la banda de música regional mexicana.

Sin embargo, el cantante calmó a sus seguidores y afirmó que la agrupación no se disolverá. Por ahora, la banda no ha informado si próximamente planean hacer una audición para sustituir a Eduin, a quien solo le restan tres fechas con Grupo Firme.