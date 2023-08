Eduin Caz, de Grupo Firme, revela que venció a esta enfermedad; entérate

En medio de los aplausos y la euforia de miles de fanáticos congregados en la Feria Nacional Potosina, Eduin Caz, la icónica voz detrás de Grupo Firme, compartió un revelador y emotivo mensaje, dejando al descubierto una lucha que mantuvo en las sombras: su batalla contra el cáncer de esófago.

Detrás del brillo de los éxitos musicales que han catapultado a Grupo Firme a la cima de la industria, Eduin Caz ha enfrentado momentos oscuros que marcaron su camino.

La separación de su esposa y los problemas de salud que lo llevaron al hospital son parte poco conocida en medio de los reflectores.

REVELA VALIENTE TESTIMONIO

Frente a sus seguidores, Eduin Caz compartió su valiente testimonio. Hace unos meses, una hernia hiatal lo llevó a la sala de emergencias, una señal de alerta que no recibió la atención necesaria. La consecuencia fue desoladora: el diagnóstico de cáncer de esófago, un adversario inesperado en su trayectoria.

"Es la única vez que lo voy a decir, es el motivo por el cual ya me quiero ir a la ve... Una hernia hiatal se va complicando, a mí me valió, eso se hace esófago de Barrett y eso se hace cáncer", expresó Eduin, compartiendo los momentos de incertidumbre y dolor que marcaron su travesía.

El 4 de noviembre se convirtió en un día de inflexión, un día en el que la realidad le golpeó con crudeza. "Así como se quedaron ustedes, el 4 de noviembre así me quedé, frío, dije: ´me cargó la ve..., igualito, pero consulté a los mejores doctores, me operé y aquí andamos", relató con voz firme, dejando entrever la fortaleza que lo llevó a enfrentar la enfermedad con determinación.

La decisión de mantener en secreto su batalla contra el cáncer surgió de su deseo de no ser objeto de lástima, pero Eduin decidió compartir su historia con sus fans, guiado por un mensaje de esperanza y celebración de la vida.

"Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como ´pobrecito´, pero me acabo de hacer un estudio y ando al ver..., entonces hay que disfrutar, hay que amanecernos", expresó con determinación.

Jhonny Caz, hermano de Eduin y parte integral de Grupo Firme, se unió a este emotivo capítulo en el escenario. Su abrazo simbolizó la unión y la superación.

En palabras llenas de emoción, Jhonny declaró: "¡Vencimos el cáncer!", encapsulando la fortaleza de Eduin y la familia que ha sido su apoyo inquebrantable.