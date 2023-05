Ed Sheeran sorprende a fans cantando sobre un coche en Nueva York (+Video)

Ed Sheeran sorprendió a sus seguidores neyorquinos al subirse a un Volvo e interpretar un par de canciones con su guitarra la tarde de este viernes 5 de mayo.

El cantautor, que acaba de ganar una demanda que lo acusaba de plagiar el tema 'Let's get it on' de Marvin Graye con su canción 'Thinking out loud', tomó el techo de un coche como escenario, tras salir del evento 'The Subtract Experience Pop-Up' que organiza con American Express.

El cantante documentó la experiencia impromptu, con la que interpretó los temas 'Boat' y 'Perfect' para sus seguidores, quienes rodearon el coche y grabaron el momento a través de sus teléfonos.

"Voy a cantar una canción más antes de irme", expresó el cantautor británico, quien se mostró amable y agradecido con sus seguidores.

Ed Sheeran organiza el 'The Substract Experience Pop-Up' en Nueva York, Los Ángeles, Dallas, Chicago y Boston los días 5, 6 y 7 de mayo.

La realización del evento coincidió con el proceso legal que los herederos de Ed Townsend, autor de 'Let's get it on' realizaron contra el intérprete de 'Shape of you', cuyo juicio duró 10 días.

El cantante se encuentra promoviendo su nuevo álbum 'Subtract', del cual se desprende el tema 'Boat' y ya se halla en plataformas digitales.