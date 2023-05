Ed Sheeran gana juicio por presunto plagio a Marvin Gaye (+Video)

Ed Sheeran, cantante británico ganó el juicio donde estaba siendo culpado de haber plagiado una canción de Marvin Gaye, quien lo demandara la hija de Gaye ante un jurado en Nueva York, indicando que presuntamente había plagiado parte de su canción de "Let´s Get It On", en la versión de Sheeran del éxito "Thinking Out Loud".

Fue este jueves, cuando el joven cantante asistió a una sala judicial de Manhattan, donde escuchó el veredicto del jurado; saliendo del juicio Sheeran indicó que se sentía muy feliz, debido a que el intento de haberlo acusado de presuntamente haber plagiado la composición de sus canciones, fueron infundadas y un tribunal no lo encontraba culpable.

Ed Sheeran indicó que desde hace dos semanas se encontraba en los juzgados para poder tener las deliberaciones, donde indicaba que era inocente y no existía plagio, hasta que se conoció el veredicto que lo declaraba inocente, por ello indicó que esto podría significar una amenaza para todos los músicos que crean originalmente sus canciones de forma independiente.

Aseguró que durante la demanda, fue visto por muchos en la industria como alguien que plagiaba canciones, sin embargo, argumento que "cuando escribes canciones, alguien siempre te persigue", sintiéndose contento del veredicto que emitiera un juez.

Sin embargo, enfatizó que se debe tener cuidado, ya que podría haberle ocasionado con estas acusaciones del cantante y también compositor Marvin Gaye que perdiera su carrera como músico, asegurando que así se le podría decir adiós a la libertad creativa de los compositores.

Aunque las melodías tienen similitudes sorprendes, no se trata de un caso de violación de derechos autor, por lo que al dar su veredicto un juez argumentó que no existe tal relevancia en los casos.

Cabe mencionar que "Let´s Get It On", es una de las canciones de Marvin Gaye, que tuvo mucho éxito en la década de los 70, siendo un icono musical para diversas películas y comerciales, sin embargo, no se encontró similitud con "Thinking Out Loud" de Ed Sheeran, sencillo que fue lanzado en 2014, mismo que lo llevó a ganar el premio Grammy a canción del año.

