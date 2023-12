"Doña Lety" la famosa de los videos ¿es originaria de Veracruz?

"Doña Lety" o mejor conocida como la señora de TikTok, se ha vuelto un personaje popular en las redes sociales, al ser entrevistada por el reportero Jaime Toral y sorprender o sacar una sonrisa con sus peculiares respuestas.

Sus videos tienen cientos de likes y comentarios, seguro que tu también has visto al menos uno de los vídeos en los que sale Doña Lety, pero pocos saben su historia detrás de los videos. Aquí te contamos.

¿De dónde es Doña Lety?

Doña Leticia, conocida como "Doña Lety", originaria de Tantoyuca, Veracruz, saltó a la fama en el año 2021 debido a un reportaje acerca de su historia por parte del reportero Jaime Toral. Su estilo para hablar la convirtió en un personaje peculiar de las redes sociales.

Doña Lety es conocida por decir frases relacionadas a la vida diaria y dar consejos en vídeos de TikTok, pero casi nadie sabe que Doña Lety es veracruzana, específicamente originaria del municipio de Tantoyuca, Veracruz, ubicado en la zona norte del estado y representativo por la tradicional danza de Xantolo.

La señora se dio a conocer a finales del año 2021, pues durante la pandemia por Covid 19, fue entrevistada varias veces por el reportero Jaime Toral, quien expuso la ayuda que ella necesitaba al tener una discapacidad física.

En poco tiempo, Doña lety, se volvió viral por quejarse de las despensas que le llevaban y por su gusto hacia la bebida de Coca Cola; con su humor ha logrado quedarse entre el gusto de la gente, de quienes recibe comentarios de apoyo y algunos que otros memes.

¿Doña Lety finge su discapacidad?

Fueron los mismos usuarios, quienes supuestamente, descubrieron que Doña Lety finge su discapacidad fisica, al ser vista caminando sin ningún problema aparente por las calles de Tantoyuca.

"Siento que la flojera ya se está apoderando de mí. Ay qué gordo me cae lavar los trastes, es que me engraso toda y me ensucio las manos de jabón".

Señaló Doña Lety ante las declaraciones en su contra.

Por esta razón, recibió todo tipo de comentarios, desde quejas, criticas y otros más de felicitaciones 'por rehabilitarse'.