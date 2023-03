Dixson Waz trae su dembow dominicano a Veracruz

El creador de uno de los temas más virales del momento, Dixson Waz, se encuentra en Veracruz para promover su música, de la que se desprenden temas como ´Toco toco to´, que ha inundado plataformas como TikTok, así como ´Exotic race´ junto a Sean Paul y ´Entrega´, que forma parte de la banda sonora de Xbox Series S.

"Estoy en México para que el público sepa más de Dixson, para que el que me sigue de aquí y siga el dembow dominicano me tenga de cerca y pueda tener un acercamiento más de este movimiento", expresó en entrevista con Galería.

Éxito

Dixson, quien se presentó con éxito el fin de semana pasado en un centro nocturno de la zona conurbada, aseguró sentirse "bien de bien" con el recibimiento de los jarochos, de quienes percibió una apertura al dembow "como si fuera suyo" y una gran aceptación ante su propuesta musical.

"Estoy super agradecido de que mi música, que se graba en República Dominicana y gracias a las redes sociales e Internet, ya trasciende en México, Puerto Rico, Europa, Estados Unidos y es algo que tenemos a favor los artistas, que antes no teníamos", comentó.

"Ahora me estoy transportando no para que sepan de mi música, porque gracias a Dios saben, sino para que conozcan mas de mí y no solamente consuma el ´Toco toco to´ o ´Ton tin tin´, sino que sepa más de mi carrera y mi trayectoria", agregó.

Promesa

El dominicano es una de las estrellas más prometedoras de su país, ya que su sencillo viral cuenta con más de 500 millones de reproducciones en TikTok y ha musicalizado videos de Cardi B, Karol G, 50 Cent, Thalía, Chayanne e incluso el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Su canción ´Exotic Race´ junto al jamaiquino Sean Paul, forma parte de la música de ´Fast & Furious 9´ y su sencillo ´Loco´ se encuentra dentro de la banda sonora de la serie para Amazon ´Prisma´, lo cual habla de la trascendencia de su propuesta.

"No sabía que iba a llegar tan lejos (Toco toco to), porque al final uno nunca sabe, quien decide es el público (...) ustedes deciden hasta donde un artista llega y lo hice con el deseo de que pueda consumirlo un niño, un adulto, una persona mayor de edad, que sea para todo público", explicó.

"Me llena de felicidad saber que una canción haya llegado hasta ahí y aquí en México muchas personas me conocen por esa canción, es el primer (tema en) dembow que participa en el videojuego Fornite y es un honor saber que tengo ese espacio en el videojuego", detalló.

Proyectos

Después de Veracruz, Dixson Waz continuará recorrido por otras partes del estado, como Catemaco y Córdoba, además de visitar Campeche; posteriormente irá a Sudamérica, Europa y espera regresar a México con más presentaciones.

Asimismo, ya cuenta con proyectos colaborativos junto a raperos como Lil Pump y artistas mexicanos como Larry Hernández, con el fin de conectar el movimiento: "No paramos de trabajar", afirmó.

"Muchas bendiciones para todos, los quiero mucho; gracias por el apoyo que le estan brindando a mi carrera y al dembow dominicano, soy de ustedes y échenle ganas si haces música, nunca dejes de estudiar, y vamos para adelante estamos activos", concluyó.