Disney Plus y Star+ se fusionarán en México en 2024; ¿cambiará de precio?

La plataforma del ratón, Disney Plus, se ha vuelto una de las plataformas preferidas de streaming o de televisión por internet, por su contenido referente a los personajes que marcaron la infancia de muchos niños y niños que ahora son adultos.

Con la diversificación de mercado, en poco tiempo, la compañía de las princesas, dividió su contenido en dos plataformas, Disney Plus y Star + (Plus), con diferente precio; algo que causó la molestia de algunos, al tener que pagar dos servicios para disfrutar de todo el contenido.

Esto sucede porque México, a diferencia de Estados Unidos y europa, contaba con estas dos plataformas, servicios diferenciados por su contenido, pero eso parece cambiará en el 2024 cuando ambas plataformas comiencen a unir contenido.

Disney Plus se unirá a Star + ¿fecha y costo?

A través de un comunicado, la compañía de Mickey Mouse, anunció que durante el primer semestre del próximo año las características del servicio de Disney+ y Star+ comenzarán a fusionarse en una sola aplicación.

Actualmente los consumidores deben pagar dos suscripciones para acceder a la biblioteca de Star+ y de Disney+, lo cual puede representar un reto para los usuarios en un contexto en donde cada vez surgen mayores competidores y la economía es volátil.

Con la fusión de ambas plataformas el costo de la streaming cambiará; sin embargo, la compañía aún no ofreció mayores detalles al respecto.

El presidente de The Walt Disney Company Latin America, Diego Lerner, dio el anuncio en un comunicado de prensa.





"Esta integración permitirá que la fuerza inigualable de nuestro contenido esté disponible en una sola aplicación, brindando una experiencia mejorada y superadora, y un acceso simplificado a los suscriptores, en quienes siempre ponemos el foco".

La firma no dio más información sobre cómo será está transición, pero sí avisaron que habrá un nuevo precio. Actualmente Disney Plus tiene un costo mensual de 179 pesos, mientras Star Plus es de 219 pesos, esto tras un reciente cambio en el primer semestre del 2022. En paquete, ambas aplicaciones cuestan 269 pesos.

En el comunicado tampoco se ha aclarado qué sucederá con la programación de la plataforma ESPN que se puede reproducir en Star+ con deportes como futbol, futbol americano, beisbol, baloncesto, deporte motor, entre otros.

Recientemente, un estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) demostró que Disney+ es del top tres de plataformas de video vistas en México junto a YouTube y Netflix, con Star+ unos escalones por debajo de otros servicios como HBO Max.

En Disney+, los suscriptores pueden encontrar la propuesta de entretenimiento incluyendo títulos como Searchlight, 20 th Century Studios y FX, eventos en vivo y la oferta de ESPN, la marca más respetada y reconocida para fans del deporte en la región; además de las series, películas y documentales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, y las producciones originales creadas íntegramente en América Latina".

Explicó la empresa en un comunicado.