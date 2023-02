Depeche Mode rompe el silencio; estrenan ´Ghost Again´

Depeche Mode, una de las bandas alternativas más representativas a nivel mundial, está de regreso; y demuestran con un nuevo sencillo que en realidad nunca se fueron.

Tras el fallecimiento de Andy Fletcher en mayo de 2022 no se sabía cuál sería el destino de la agrupación; sin embargo, Dave Gahan y Martin Gore tomaron la decisión de seguir adelante y sorprender a todos con lo que será su próximo álbum de estudio.

Y no solo eso, el estreno de Memento Mori (nombre del nuevo disco) también marcará el regreso de la banda a los escenarios después de cinco años, ya que alistan una gira mundial que al momento de esta publicación no incluía países de Latinoamérica.

El nombre del primer sencillo es ´Ghost Again´; y como ya lo han dicho se trata de un tributo al finado Andy Fletcher, quien habría sido parte del desarrollo del álbum antes de su muerte. Y sí, la música es 100 por ciento Depeche Mode.

YouTube / Especial

El video incluso evoca mucho a otros que han hecho a lo largo de los años; con cuadros similares a películas clásicas y efectos simples pero que envuelven a quienes se concentran en la música de sintetizadores e imágenes en blanco y negro.

Se espera que Memento Mori salga a la venta a mediados de marzo; y por esos días Dave Gahan y Martin Gore estarán dando sus primeras presentaciones en lo que será uno de los retornos más esperados por miles de fanáticos.

YouTube / Especial



Y si aún no has escuchado ´Ghost Again´, te dejamos el video a continuación: