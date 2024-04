¿De qué murió Lorena Velázquez, famosa estrella del cine mexicano?

El legado de Lorena Velázquez, una de las estrellas más emblemáticas del cine mexicano, dejó un vacío irremplazable en la industria del entretenimiento.

La noticia de su fallecimiento el jueves 11 de abril a los 86 años en la Ciudad de México, confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), ha conmocionado al medio artístico y a sus seguidores.

Hace unos meses, la actriz sostuvo un encuentro con medio donde fue cuestionada sobre sus últimos proyectos en televisión y abrió su corazón para compartir cómo quería ser recordada.

"Con que me recuerde mi hijo estoy contenta. Ahora, si también me recuerda el público, voy a estar más contenta y que pena que no lo vea. Me identifican como la novia del santo y nunca fui su novia".

Con una carrera que abarcó teatro, cine y televisión, Velázquez dejó una huella imborrable en la época dorada del cine mexicano, cautivando al público con su talento y belleza en icónicas películas.

Al conocerse la noticia, personalidades y asociaciones del medio expresaron su pesar y cariño en las redes sociales.

La actriz María Sorté y el hijo del Santo, quien compartió pantalla con Velázquez en varias ocasiones, fueron algunos de los que dedicaron emotivas palabras en su honor.

¿CAUSAS DE MUERTE?

Sin embargo, las circunstancias exactas de su fallecimiento aún no han sido reveladas, pues sus familiares no han emitido declaraciones al respecto.

Lorena Velázquez, recordada como la "novia del Santo" aunque ella misma desmintió tal afirmación, irrumpió en la escena cinematográfica mexicana a los 19 años con la película "Caras Nuevas" (1956).

Su deslumbrante debut la convirtió en un símbolo sexual y le abrió las puertas a una prolífica carrera que se extendió por cerca de cinco décadas.

Destacó especialmente en las películas en las que colaboró con El Santo, siendo considerada la reina del Cine Fantástico mexicano.

Películas como "Santo vs las mujeres vampiro", "Las luchadoras vs el médico asesino", "El hacha diabólica" y "Santo contra las zombies" son solo algunas de las joyas de su filmografía.

Además, incursionó en el cine del siglo XXI con producciones como "Amor de mis amores".