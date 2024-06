¿De qué murió Donald Sutherland? Legendario actor fallecido hoy a los 88 años

Hollywood vuelve a estar de luto este 20 de junio al saberse que el legendario actor Donald Sutherland perdió la vida a los 88 años.

Fue su hijo, el también actor Keifer Sutherland quien compartió la noticia con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Con gran pesar les informo que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido, Para mí fue uno de los actores más importantes en la historia del cine.

"Nunca se intimidó por ningún papel fuera bueno, malo o terrible; amaba lo que hacía y hacía lo que amaba y nadie puede pedir más que eso. Una vida bien vivida".

¿Quién fue Donald Sutherland?

Sutherland era considerado toda una leyenda viviente del séptimo arte, luciendo en películas como Usurpadores de cuerpos y más recientemente en la saga de Los Juegos del Hambre, solo por mencionar algunas.

Donald Sutherland nació en New Brunswuck, Canadá; y aunque inició su carrera como reportero de noticias fue en 1957 cuando se mudó a Londres para estudiar en la Academia de Música y Arte Dramático.

Su salto a la fama se dio tras participar en la película Los doce del patíbulo, ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

Otras de sus películas más conocidas son M.A.S.H., Orgullo y Prejuicio, Los violentos de Kelly, y Klute, además de la saga de Los Juegos del Hambre donde protagonizó al icónico Presidente Snow, y aunque nunca fue nominado a un Oscar la academia lo reconoció en 2017 con una estatuilla honoraria por sus contribuciones al cine.

Entre otros reconocimientos que recibió está un Emmy por la serie Ciudadano X en 1995, además de dos Globos de Oro por Camino a la guerra y Ciudadano X.

Donald Sutherland falleció tras una larga enfermedad de la cual no se han dado mayores detalles. Su última aparición en pantalla fue en 2023 con la película Miranda´s Victim.

"Esto (la actuación) es una pasión; los personajes que he interpretado me han dado disfrute y libertad para vivir la vida que nunca me hubiera atrevido a vivir", dijo Donald Sutherland tras recibir en San Sebastián el premio Donostia en 2019 por medio siglo de excelencia interpretativa.