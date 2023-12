De Misantla para el mundo: Ángel Fernández lleva su arte hasta Europa

El reconocido artista misanteco Miguel Ángel Fernández Jiménez continúa destacando a nivel internacional con dos obras significativas: "Danzando con las Milpas" y "La Furia".

Actualmente, estas piezas están siendo exhibidas en la empresa de seguros R+V en Wiesbaden, Alemania, y en la galería del Centro Cultural Galatsi Kamini en Atenas, Grecia, respectivamente.

Arte misanteco llega a Europa

La exposición en Alemania forma parte de las actividades de la empresa R+V, que busca promover a artistas de diversas partes del mundo.

La obra, realizada en técnica de óleo sobre tela con un estilo de ilustración, representa un ritual para la fertilidad sincronizado con la luna y el maíz.

La pintura ofrece una perspectiva moderna a través de la ilustración, simbolizando la fuerza transformadora de la fertilidad; la pieza está llena de simbolismos relacionados con el ciclo, la fertilidad y la energía cósmica.

Por su parte, la pintura "La Furia" integra una exposición en Atenas, Grecia, en la galería del Centro Cultural Galatsi Kamini.

Esta obra al óleo busca visualizar de manera impactante los problemas persistentes del campo en México.

A través de colores y pinceladas meticulosamente elegidas, captura las luchas y desafíos de la vida rural, reflejando la esperanza y vitalidad que coexisten con las dificultades.

Detalles como trabajadores agrícolas, tierras de cultivo extensas y herramientas desgastadas subrayan las preocupaciones de subsistencia y la relación estrecha con la tierra.

Ambas exposiciones han sido posibles gracias al apoyo de la Internacional Art Exhibition y la Unesco Club of The Department of Piraeus and Islands, que reconocen el talento de Miguel Ángel Fernández Jiménez y su capacidad para transmitir profundas reflexiones a través de su expresión artística.

La comunidad misanteca celebra estos logros, enorgulleciéndose de contar con un artista que lleva el arte local a escenarios internacionales, contribuyendo a dar a conocer la diversidad cultural y artística del municipio de Misantla.