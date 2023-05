"¡Se logró!": Danna Paola ofrece shows en Puebla y CDMX la noche del sábado

"Se logró", así celebró Danna Paola la realización de dos presentaciones la noche del sábado, la primera en la Feria de Puebla y la segunda en el Festival Tecate Emblema.

La cantante inició su jornada a las 9:30 de la noche en la capital poblana, donde formó parte de la cartelera musical del Teatro del Pueblo de la feria de la ciudad.

Previo al concierto, de acuerdo con medios locales, se generó caos dentro del recinto, ya que los seguidores de la intérprete de ´XT4S1S´ buscaban los mejores lugares para disfrutar de su show.

Segunda ronda

Posteriormente, Danna Paola se movió a Ciudad de México al evento cervecero, al cual se integró de último minuto tras la cancelación de Enrique Iglesias por recomendaciones médicas en su tratamiento de neumonía.

La también actriz conquistó el escenario del festival, al cual salió al Tecate Stage a las 12:50 am, en el que también se presentó la cantante británica Mel C de Spice Girls, así como la banda estadunidense One Republic y el elenco de 90´s Pop Tour.

Al finalizar sus presentaciones, la cantante subió una historia a su cuenta de Instagram, donde externó su felicidad al cumplir con dos shows en una noche.

"Se logró, estoy muy feliz. Dos shows; dos. ¡Qué felicidad!", expresó la cantante.