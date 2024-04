Daniel Boaventura por primera vez en Xalapa; checa fecha, hora y lugar

El crooner Daniel Boaventura, vuelve al estado, pese a que el año pasado, horas antes de su concierto, el artista extranjero fue víctima de un asalto armado en la zona conurbada con Boca del Río.

Al parecer al barítono de canto lírico no le importó, ya que anuncia su regreso a Veracruz para deleitar ahora a su público capitalino, esto con distintos géneros musicales como pop, jazz, rock, blues, entre otros, con su gira "Best Part oh the Show Tour".

Esto puedes esperar del show

El brasileño vuelve con un show que mezcla diversos géneros, mismos que han caracterizado su carrera musical en el que se incluyen temas de autores contemporáneos hasta canciones clásicas, todo interpretado por el estilo inigualable del bahiano.

El llamado "Frank Sinatra de Latinoamérica", durante sus conciertos, interpreta canciones clásicas de Frank Sinatra, de Earth Wind & Fire, Elton John, Barry White, ABBA, pero también tiene en su repertorio canciones de Alejandro Sanz, Luis Miguel, boleros famosos, así como conocidas canciones de Maroon 5, Bruno Mars y Justin Timberlake.

Su gran voz y conocimiento de varios idiomas, le permiten interpretar magistralmente en diferentes idiomas: inglés, portugués, español e italiano.

El cantante cuenta con duetos con artistas, como Carlos Rivera, la italiana Filippa Giordano, los brasileños Kiara Sasso, Daniel Jobim (nieto de Tom Jobim), así como con Hebe Camargo, conocida como "La reina de la TV brasileña".

Primer vez en Xalapa

La cita para su presentación en Xalapa es el próximo sábado 25 de Mayo del 2024, a las 9:00 P.M. En el Gimnasio Nido de Halcón. ¡No te lo pierdas!