¡Da detalles! Belinda habla sobre su relación con Babo

En un video publicado por la revista Glamour España, la famosa cantante, Belinda, compartió algunos de sus secretos de sus redes sociales, en donde destacó unos mensajes que el Babo le ha mandado.

En el clip, Belinda relata historias detrás de algunas fotos publicadas en su perfil de Instagram, el cual cuenta con más de 16 millones de seguidores, posteriormente mostró algunas conversaciones con amigos y colegas del espectáculo, en donde destacó una plática con el líder del Cartel de Santa.

La cantante mencionó que el rapero, suele mandarle sus ideas musicales con frecuencia, hasta presumió un video en donde le canta una canción.

"Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate. Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta. Siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo".

´Beli´ aseguró que sus platicas son únicamente musicales.

Babo es uno de los raperos más escuchados dentro de la industria musical mexicana en la actualidad. Su más reciente lanzamiento llamado Shorty Partyse encuentra entre lo más exitoso del momento.