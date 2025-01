Cynthia Klitbo, recordada por sus icónicas actuaciones en telenovelas como "Teresa", "El privilegio de amar" y "La dueña", enfrenta un momento crítico tras ser víctima de una estafa que la dejó sin los ahorros de toda su vida.

La actriz, conocida por su carisma y talento, ha recurrido a redes sociales para compartir su historia y las drásticas decisiones que ha tenido que tomar.

De las pantallas al volante

Con una hipoteca por pagar y sin proyectos de actuación en puerta, Klitbo confesó en una transmisión en vivo que está dispuesta a trabajar fuera del medio artístico para salir adelante.

"Tengo manitas, cocino sabroso, sé limpiar perfecto y tengo un coche que aguanta para ser Uber. Si me las veo negras, me pongo a manejar un Uber"

Declaró con valentía.

Cynthia Klitbo perdió los ahoros de toda su vida y podría terminar de chofer en Uber

Venta de pertenencias para sobrevivir

La actriz también reveló que ha vendido algunos de sus objetos personales para mejorar su situación.

"Ya fui y vendí un reloj que quería mucho, ya fui a ver qué onda con mis joyas. Estoy sacando la fuerza y la entereza que Dios me ha dado porque no hay imposibles"

Dijo Klitbo, demostrando su resiliencia y determinación.

La estafa que lo cambió todo

En noviembre de 2024, Klitbo compartió en Instagram cómo fue engañada mientras se encontraba en México. Una llamada telefónica en inglés la confundió y, sin darse cuenta, proporcionó sus claves bancarias.

"El tipo me empezó a hablar muy rápido. Le di mis claves y vació totalmente mi cuenta de ahorros y mi cuenta de cheques"

explicó.

El fraude se detectó cuando el banco identificó que su información había sido duplicada. Aunque la pérdida fue devastadora, Klitbo se aferra a la esperanza y agradece el apoyo recibido de personas cercanas.

#EsViral La reconocida actriz mexicana Cynthia Klitbo compartió con sus seguidores los detalles de esta difícil situación y cómo ha enfrentado los retos emocionales y económicos derivados de un fraude que afectó gravemente su estabilidad financiera. #13Enero

.

.

.

Cortesía pic.twitter.com/Za5P8tv8jt — 2001online (@2001OnLine) January 13, 2025

Una lección de fortaleza

"Lo peor que puede pasar es decir: no tengo. Si es necesario, que no les extrañe que al rato llegue Cynthia Klitbo por ustedes en un Uber. No hay trabajo que sea malo", enfatizó. Con estas palabras, la actriz demuestra que incluso en los momentos más oscuros, la dignidad y el esfuerzo siempre prevalecen.