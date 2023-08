Las fobias de los famosos de Hollywood ¿a qué le tienen miedo?

Los insectos, los payasos, las aves, los huecos, la oscuridad y hasta los cuartos cerrados, son algunas de las razones que le generan fobia a los famosos de Hollywood. Algunos artistas sorprenden por lo extraño que puede ser su temor, otros suenan muy curiosos y hasta graciosos.

Pero esto resulta normal, ya que ellos sufren de este trastorno de salud emocional o psicológico como cualquier otra persona, dado que por ese momento el miedo es intenso y en muchas ocasiones paralizantes. Te voy a contar las fobias de algunos famosos de Hollywood que seguramente tú no sabías.

1. Johnny Depp - coulrofobia

El actor de "Piratas del Caribe" sufre de coulrofobia, esto es miedo irracional a los payasos. "No sé si por la cara pintada o por la falsa sonrisa. Son espeluznantes. Siempre parecen estar al acecho, como si debajo de esa apariencia se escondiera un demonio", contó Depp en una entrevista.

Seguro que no pudo ver 'It'. Además, Johnny Depp decidió enfrentar este trastorno cuando le tocó interpretar al sombrerero loco de la película "Alicia en el país de las maravillas" y, sin duda, le fue muy bien. Sin embargo, esto no hizo que deje de tenerle miedo a los payasos.

2. Daniel Radcliffe

Harry Potter para los amigos, ha comentado en numerosas ocasiones que sufre coulrofobia. Al igual que Johnny Depp, ambos sufren de miedo a los payasos. También se le suma Robert Pattinson.

3. Scarlett Johansson - ornitofobia

La actriz de Marvel tiene un miedo intenso hacia las aves. Scarlett Johansson relató en una entrevista que la pasó muy mal durante el rodaje de "Un lugar para soñar" - cuya trama ocurre en un parque zoológico -. Cada vez que le tocaba una escena con pavos reales, ella se paralizaba; sin embargo, como profesional que es, debía continuar.

4. Camerón Díaz - Germofobia

La actriz de 'Los Ángeles de Charlie', Cameron Díaz, le tiene fobia a los gérmenes y a la suciedad. En ocasiones, ha tenido que abrir las puertas con los codos.

5. Jennifer Aniston - Aerofobia

Literalmente, se trata del miedo a volar y no es una nueva película que vaya a rodar Jennifer Aniston, si no a la fobia a ir en avión, causada en su caso por una tormenta eléctrica que ocurrió mientras volaba. A esta se unen otros como Sylvester Stallone, Bruce Willis, Penélope Cruz, Sarah Jessica Parker, Whoopi Goldberg o Meryl Streep.

5. Klhoe Kardashian - omfalofobia

La hermana pequeña de las Kardashian confesó que le tiene mucho miedo a los ombligos. "No puedes tocar el mío y yo no quiero tocar el tuyo", admitió. De hecho, Klhoe explicó que lo pasa muy mal a la hora de bañarse. "Cuando estoy en la ducha, uso guantes y grito cada vez que me lavo el ombligo", sentenció la Kardashian.

6. Nicole Kidman - Lepidopterofobia

Nicole Kidman también tiene un miedo que puede parecerte increíble y es que se trata de la fobia a las mariposas. Esos insectos que son tan monos para algunas, a la actriz le dan miedo máximo y hasta le causan ansiedad. ¡Qué fuerte!

