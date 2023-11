¿Cuáles fueron las polémicas declaraciones de Enrique Guzmán que lo hicieron tendencia en redes sociales?

El cantante de Rock & Roll, Enrique Guzmán se encuentra en medio del ojo del huracán, tras hacer una serie de declaraciones, luego de ser cuestionado sobre las acusaciones de abuso, señalamientos realizados por su nieta Frida Sofía meses atrás, lo cual dio mucho de qué hablar.

¿Cuál fue la inesperada respuesta de Enrique Guzmán?

Durante la conferencia de prensa de La Caravana del Rock & Roll, donde estuvieron también presentes varios intérpretes de su época, entre ellos Angélica María, César Costa, Roberto Jordán, Los Teen Tops, Los Apson, Los Hermanos Carrión y Los Locos del Ritmo, el artista reaccionó de una forma, que muchos consideraron indebida.

Al ser cuestionado sobre unas acusaciones de supuesto abuso, que salieron a la luz hace algunas semanas, así respondió: "¿Tú tienes conocimiento de esa fotografía? ¿La conoces, la has visto?", cuestionó Guzmán molesto a la reportera que lanzó la pregunta.

"Yo no y me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta", agregó en tono de sarcasmo, aunque no muchos lo tomaron así. Ya que se virilizó en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con ataques contra el artista.

Guzmán abandonó el lugar y su compañera Angélica María se paró, con intención de mostrarle su apoyo, y también se retiró de la conferencia.