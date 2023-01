¡Se acercan al Óscar! Conoce a los ganadores de los Critics Choice Awards 2023

Continúan las entregas de premios en Hollywood y la noche de este domingo 15 de enero actores, actrices, productores y directores de grandes proyectos fueron galardonados en los Critics Choice Awards 2023.

La vigésimo octava ceremonia de premios, conducida por la comediante Chelsea Handler desde el Fairmount Century Plaza de Los Ángeles, reconoció a los mejores de las producciones más sobresalientes, donde las series Better call Saul, The Dropout, Abbott Elementary y --- fueron las grandes triunfadoras de la noche.

Sobresalientes

Cabe destacar que la ceremonia enmarcó el reconocimiento SeeHer Award, que le fue entregado a la cantante Janelle Monáe; dicho premio reconoce "a los artistas que luchan por la equidad de género, interpretan personajes con autenticidad , desafía estereotipos y va más allá de los límites."

Asimismo, el director mexicano Guillermo del Toro volvió a triunfar con su versión de ´Pinocho´, ya que recibió el premio a Mejor Película Animada, con lo que repite la hazaña tras llevarse a casa el Globo de Oro en la misma categoría.

A continuación, la lista completa de los ganadores de los 28 Premios Critics Choice, una de las diversas paradas antes de la fiesta máxima hollywoodense, los Premios de la Academia.

Mejor Actriz en Miniserie o Película de TV - Amanda Seyfried por The Dropout

Mejor Película de Lengua Extranjera - RRR- India

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Drama- Jennifer Coolidge por The White Lotus

Mejor Actor de Reparto en Serie de Drama - Giancarlo Esposito por Better call Saul

Mejor Actor de Reparto en Miniserie o Película de TV - Paul Walter Hauser por Black Bird

Congratulations to @NiecyNash for winning the #CriticsChoice Award for Best Supporting Actress in a Limited Series or TV Movie.#DahmerNetflix #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/fCOSjHvGXJ — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 16, 2023

Mejor Actriz de Reparto en Miniserie o Película de TV - Niecy Nash-Betts por Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia - Henry Winkler por Barry

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia - Sheryl Lee Ralph por Abbott Elementary

Mejor Actor de Reparto (Película) - Ke Huy Quan por Everything everywhere all at once

Mejor Actriz de Reparto (Película) - Angela Bassett por Black Panther: Wakanda forever

Mejor Actor en Miniserie o Película de TV - Daniel Radcliffe por Weird: The Al Yankovic Story

Mejor Película Animada - Pinocho de Guillermo del Toro

Mejor Actor en Serie de Comedia - Jeremy Allen White por The Bear

Mejor Actriz en Serie de Comedia - Jean Smart por Hacks

Mejor Serie de Comedia - Abott Elementary

Mejor Actor en Serie de Drama - Bob Odenkirk por Better call Saul

Mejor Actriz en Serie de Drama - Zendaya por Euphoria

Congratulations to the cast and crew from @BetterCallSaul. The show won the #CriticsChoice Award for Best Drama Series. #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/ttKLQdHO6c — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 16, 2023

Mejor Serie de Drama -Better call Saul

Mejor Mini Serie - The Dropout

Mejor Película de Comedia y Mejor Elenco - Glass Onion a knives out mystery

Mejor Actor (Película) - Brendan Fraser - The Whale

Mejor Actriz (Película) - Cate Blanchett - Tár

Mejor Director - Daniel Kwan y Daniel Scheinert - Everything everywhere all at once

Mejor Película - Everything everywhere all at once