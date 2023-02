Con ´La Reina del Sur 3´, Anderley Palomino apuntala su carrera

De Cali para el mundo, así fue el rol de Anderley Palomino, quien da vida a ´Mateo´ en la tercera temporada de ´La reina del sur´, el cual continúa con éxito en las listas de popularidad de Netflix tras el estreno en su canal original, Telemundo.

El joven actor, activista y profesor de actuación, conversó con Galería desde la mencionada tierra colombiana sobre su papel, el cual está íntimamente ligado a ´Sofía´, hija de ´Teresa Mendoza´ -papeles de Isabella Sierra y Kate del Castillo, respectivamente- y que se convirtió en "la luz dentro de la oscuridad" que engloba esta parte de la historia de narcotráfico, romance y acción.

Gran debut

Anderley, quien debutó en pantalla internacional con ´La reina del sur´, llegó a la producción "de la manera más loca y super anónimamente", ya que se enteró del casting para la serie, que no mencionaba su nombre en la solicitud actoral, gracias a un post en Facebook que una amiga le compartió.

"No sabía si era cortometraje, película, para nada" -relató- "Postulé, me llamaron, pasé al callback y me llamó mi ahora manager, que me dijo que quería representarme porque estaba compitiendo para algo muy serio, que era ´La reina del sur´."

Tras pasar seis filtros y una espera de seis meses, Anderley fue llamado por el director y, en tiempo récord, alistó sus maletas para comenzar grabaciones, las cuales comenzaron en Santa Marta, Colombia y necesitaba diversas especificaciones para el papel, como un acento específico, maquillaje, vestuario y todo lo que implicaba ´Mateo´.

"Pero yo ya conocía a Mateo, hice seis castings de él y un actor, desde el primer casting, ya se crea una idea del personaje que va a hacer", aseguró.

Reto

De acuerdo con Anderley, desarrollar a ´Mateo´ "no fue tan difícil", menos cuando la propia dirección de la serie le especificó que el personaje "es la luz en medio de la oscuridad del grupo".

"Creo que esa palabra nunca se me olvidó y no se me va a olvidar, ese fue el referente que tuve los seis meses que grabé", comentó.

"Y de hecho se logra ver, porque como que mucha gente me lo ha dicho, por medio de comentarios feos, densos, pero estoy haciendo bien mi trabajo, eso era lo que quería el director."

"A pesar de su miedo, a pesar de todo, él siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás, a sacrificarse por los demás y eso lo dejo muy claro en la serie", detalló el actor.

Si bien ´Mateo´ se despide de ´Sofía´ con una carta en la que asegura que la ama y siempre la apoyará a la distancia, el actor desconoce si volverá a la cuarta temporada de la serie, la cual tampoco ha definido si habrá una parte más.

"Él quedó como amigo de Sofía, ojalá me llamen para hacer algo", agregó.

Por el momento, Anderley Palomino no cuenta con otro proyecto televisivo en puerta; sin embargo, se encuentra realizando actividad docente en una escuela de actuación.

Finalmente, envió un mensaje al público mexicano que sigue su labor en ´La reina del sur 3´: "Agradecerles de todo corazón, decirles que voy a hacer mi mejor trabajo y quiero también servirle de ejemplo a las personas diversas de Veracruz, un abrazo y muchas gracias", finalizó.