Con esta canción pidió Paquita la del Barrio ser sepultada en su pueblo natal, Alto Lucero

Manuel Eduardo Toscano, compositor de las canciones de Paquita la del Barrio, indicó que la artistas dejó un legado musical y frases icónicas como “me estás oyendo inútil”.

El autor de las canciones de Francisco Viveros Barradas, llegó a la Agencia Funeraria “Bosques del Recuerdo” la tarde de este lunes 17 de febrero, para acompañar en la velación a su amiga quien falleció a la edad de 77 años.

También dio a conocer que Francisca Viveros, pidió una canción que se llama “Alto Lucero”, en el que cuenta que sus restos quedaran en ese municipio, que es su lugar de origen.

Esta pieza musical comienza:

Rodeado de montañas, entre nubes blancas, caminito al cielo hay un pueblito

que me roba el alma y al que tanto quiero.

Allá en el campanario nudo de palomas, se detuvo el tiempo y cada rinconcito

de sus viejas calles cuelgan mis recuerdos.

Cuando te voy a ver, pueblito de mi vida, gozo el caserío, me lleno de alegría, porque voy al pueblo donde están los míos.

Primero es el Castillo por la 6 de enero, luego hasta Almolonga pasando Alto Tío Diego.

Ya estando en tu suelo lo que dios disponga, el día que Dios me llame yo quiero pedirles mi último regalo que, si me muero lejos, por favor me lleven a mi pueblo amado, allá en el camposanto donde ya reposan mis seres queridos.

Ahí quiero quedarme a descansar por siempre es lo que les pido. Aunque me encuentre lejos, tú sabes que te quiero mi pueblo idolatrado (Alto Lucero).

Durante la entrevista, el compositor también comentó que “es muy de ella la frase ‘me estás oyendo, inútil’ pero hay frases, por ejemplo, una canción que se llama ‘Pobre Pistolita’ y donde dice lo hablado, todo eso se lo escribía yo”, comentó el compositor.