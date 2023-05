Así reaccionaron Legarreta y Araiza a las fotos de Galilea Montijo con el modelo español

Durante las ultimas horas, la conductora Galilea Montijo se posicionó entre las principales tendencias, luego que se filtraran fotografías de ella con un modelo español, de quien aseguran es su nueva pareja. El día de ayer Montijo no se presentó al programa Hoy, lo que generó más rumores.

Su compañera Andrea Legarreta, sostuvo un encuentro con la prensa, quienes le cuestionaron sobre el supuesto amorío de Galilea con Isaac Moreno, el modelo.

"¿Para eso me detuvieron? ¿Para hablar de Gali? No tengo la menor idea y no me corresponde decir nada de ella ni de nadie más", comentó.

Posteriormente se le cuestionó sobre la posibilidad que ella abra su corazón a un nuevo amor tras su rompimiento con Erik Rubín.

"No tengo ni tiempo ni ganas, tengo menos ganas que tiempo. Absoluto no", dijo entre risas.

Raúl Araiza también fue cuestionado sobre la nueva polémica con Galilea Montijo, por lo que reveló que sí han hablado sobre el tema y enfatizó que cualquier mujer tiene derecho de ser feliz y volver a buscar el amor.

"No puedo hablar de mi carnalita porque hemos hablado en privado, pero yo lo único que sé es que está contenta, no he visto nada en especial"

Agregó que él aún no sabe si el supuesto romance de Gali sea formal o no; sin embargo, les desea mucha felicidad.