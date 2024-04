Cinta de Rafael Rebolledo, cineasta xalapeño, llega a la Cineteca Nacional

A partir de este lunes, el nombre de Rafael Rebolledo se suma a la lista de directores veracruzanos cuyas cintas han sido proyectadas en el recinto más importante para el cine hecho en México, la Cineteca Nacional.

Y es que su cinta Andrea, su primer largometraje del xalapeño, se exhibirá este lunes 8 de abril, a las 19:00 horas en la sala 10, Xoco, del citado recinto en la Ciudad de México, luego de haber sido estrenada en la capital veracruzana y expuesta en diversas plataformas de cine en internet, con buena aceptación por parte del público.

Antes de Andrea, los largometrajes veracruzanos que han sido proyectados en la Cineteca Nacional son: Victorino, Su alteza serenísima, Otilia Rauda, Chiles xalapeños, La vida conyugal y Carnaval en el trópico (documental del antropólogo Roberto Williams).

Además, el director xalapeño quien ha presentado -antes que Rafael Rebolledo- sus películas en pantallas de esa cineteca, es Ricardo Benet.

De esta forma, el nombre de Rafael Rebolledo Acosta, como Director de Cine, es quien este lunes continua con las aportaciones que la entidad veracruzana y Xalapa, específicamente, ha brindado al cine en México...

Dificultades para hacer un largometraje en Veracruz

"Nosotros no teníamos nada más que una idea y fue muy bonito cómo fue creciendo el proyecto", comentó Rafael Rebolledo en entrevista sobre su película Andrea y ante la pregunta de con base en su experiencia, cuáles son las dificultades a las que se enfrenta un realizador para hacer una película en Veracruz, como cineasta independiente.

"La verdad, todo parte de esfuerzos independientes, te lo puede decir Armando (Carlos Armando Escobedo, fotógrafo de Andrea), nosotros nada más nos juntamos, teníamos la idea, empezamos a juntar gente".

Para el Director, Andrea como proyecto "tenía un alma" que logró que otras personas, además de él y el fotógrafo del filme, así como la gente convocada, se empezará a incluir, "la verdad hacer cine siempre es difícil porque no hay, digamos, una industria que genere eso".

Agregó: "Tú tienes que ver la forma de que suceda y después tienes que ver todo: la forma en que se exhiba, la forma de publicitarte...".

"Nadie te pone una pistola para hacer una película"

El cineasta también recordó las palabras que otro director le dijo "nadie te pone una pistola para hacer una película", por lo cual consideró que a veces, quejarse de las circunstancias que la gente de Cine atraviesa en el proceso de filmar, puede ser victimizarse.

"Hay muchos que empiezan: "no es que no hay apoyos...", "no es que es muy difícil...", pero también es un gusto muy grande lo bonito que es hacer Cine, lo mágico...".

Destacó que un gusto personal que le dejó la producción de Andrea fue el que se haya realizado en Xalapa y por ende, el apoyo de la gente que se sumó a su idea inclusive instituciones como el Ayuntamiento o dependencias de Turismo.

No hay interés del público

"Nosotros sabiendo que éramos una primera película e independiente, sabíamos que no íbamos a pasar por cines, que nuestra máxima aspiración era lograr streaming (que sí se está logrando) porque efectivamente, hay una agenda en los cines y la mayoría son películas hollywoodenses".

Para el entrevistado, lo anterior "es un mal" que está involucrado con un neoliberalismo que inició en los años noventa del siglo pasado, en México: "si tú volteas a ver otros países como Brasil, como la India... su cartelera es prácticamente de películas de su país, aquí no se generó esa cultura, entonces la gente tampoco quiere ver las películas mexicanas, lo cual es todavía más triste".

Rafael Rebolledo consideró que quienes provocaron el fenómeno antes descrito, "le dieron prioridad a otras cosas y ahora tienes una generación que creció con puros superhéroes, pura explosión y no le interesa ver otro tipo de cosas".

Lamentó que incluso la gente de donde se llevan a cabo las realizaciones no tiene interés de verlas ni porque su ciudad funcionó como locaciones: "nosotros sabemos que la gente ni se imagina de la calidad que se logra, del equipo de profesionales que participa, todo lo que se le dedica y que es mágico. Pero no nos victimizamos porque sabemos que hay gente que dice "se hizo en Xalapa (por ejemplo), debe estar chafa" o "¿yo por qué quiero ver eso?". Pero confiamos mucho en lo que hicimos y que la gente la empiece a ver y note que se hizo en Xalapa y con la calidad de quienes participaron en ella, tanto de actores como de quienes están detrás de cámaras".

Andrea

Rafael Rebolledo en más de una ocasión ha manifestado que Andrea, su película, surgió con el fin de visibilizar cómo algunas personas son imposibilitadas socialmente para hacer lo que quieren hacer, sólo por la identidad que asumen, en ese sentido, se le cuestionó si:

-¿en alguna ocasión te sentiste como tu personaje, imposibilitado para hacer lo que quieres?

"Sí, retomando el tema en el que estábamos, yo al principio cuando decía que quería hacer Cine, nadie me tomaba en serio porque no vengo de una familia que se dedique a eso, estoy en una ciudad donde tampoco no hay una industria... entonces, nadie como que me creía realmente esa pasión que yo tenía, que luego me di cuenta que era una vocación y se volvió una profesión".

Destacó que de su película Andrea, a diferencia de sus producciones anteriores (unos cortometrajes) intentó poner su atención en un tema externo, una mirada aparte a lo que él percibía, sin embargo fue cuando se encontró más...

"Me llama mucho la atención esta sociedad tan juzgativa que tenemos, que alguien simplemente tiene un interés de algo y ya lo estamos criticando, como que pareciera que todos tenemos que pensar lo mismo, querer lo mismo y en la película al personaje de Andrea le pasa".

Consideró también que mucha gente que mire su película, Andrea, se podrá sentir identificada con esto: "es como el pretexto de una temática trans, pero yo creo que cualquier persona podrá sentir esa severidad social".