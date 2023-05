¿Lo cambió la cigüeña? Christian Nodal se borrará los tatuajes del rostro

Parece ser que la experiencia de la paternidad ya está empezando a transformar a Christian Nodal

Desde el comienzo de su carrera, el cantante no ha ocultado su pasión por la tinta y es que no solamente tiene tatuajes en varias zonas del cuerpo, sino que también se ha tatuado el rostro en varias ocasiones, algo que ha dado de que hablar.

Por otro lado, ahora que recientemente acaba de anunciar que será padre junto con la cantante argentina 'Cazzu' (que al igual que él tiene varios tatuajes) parece ser que el artista si se arrepiente de haber modificado su cara, sin embargo (y por fortuna para él), esto tiene remedio.

Nodal declaró durante una entrevista para el programa 'Lo sé todo Colombia' que le gustan mucho los tatuajes pero que quiere verse "limpio".

"Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran", señaló. "Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?"

Además, parece ser que cometió una indiscreción, pues dijo la palabra "hija" a lo que la presentadora del show le cuestionó si ya sabían el sexo del bebé, pero el cantautor respondió negativamente y aseguró: "No lo sabemos. Pasa que siempre he querido una niña, pero si es un niño no hay problema".

NO SERÍA LA PRIMERA VEZ QUE SE BORRA TATUAJES

Christian Nodal no es ajeno al tema de eliminar tatuajes de su cuerpo, pues cuando era pareja de Belinda (con quien llegó a estar prometido), se realizó varios diseños en su honor: Los ojos de la cantante en el pecho, la palabra "Beli" por su oreja y "Utopía" arriba de la ceja, todos ellos ya no están en su piel hoy en día

Entre los tatuajes que eliminará pronto de su rostro se encuentran las palabras "forajidos" y "amor", el numero 11, una telaraña, diferentes flores, una guirnalda de banderines sobre la nariz, una herradura de caballo y una bolsa con el símbolo del $.