Chris Rock se va en contra de Will y Jada Pinkett Smith en especial

Desde Baltimore, Maryland, Chris Rock se convirtió en el primer artista en llevar a cabo un especial de live stream para Netflix, debutando con su nuevo show de stand-up titulado Selective Outrage.

El especial de la plataforma prometía un evento global que entregaría una noche repleta de humor y comedia y así fue, pero lo que más expectativa había generado fue el saber qué tenía que decir Rock acerca del pasado incidente que sufrió por parte del también actor Will Smith en los Oscar de 2022.

En la entrega pasada, Smith subió al escenario y le dio una bofetada a Rock, luego de que éste hiciera una burla acerca de la alopecia que sufre su mujer, Jada Pinkett Smith, lo que no salió nada bien.

El especial estrenado ayer por la plataforma marcó la primera vez que el actor californiano de 58 años, se pronunciaba al respecto y la respuesta fue tan dura como el golpe que recibió aquel día.

"Todos ustedes saben lo que me pasó, cuando gran Smith me golpeó, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Me golpearon como hace un año... Y la gente dice: ´¿Te dolió?´ Todavía duele. Tengo (la canción) Summertime resonando en mis oídos", dijo para advertir que nunca estará en un programa de entrevistas.





"No soy una víctima bebé, nunca me verás en Oprah o Gayle llorando. Nunca lo verás... Nunca va a suceder. A la mierda esa mierda, tomé esa mierda (golpe) como Pacquiao".

Y agregó: "Will Smith es significativamente más grande que yo. No somos ni del mismo tamaño. Este tipo hace películas sin camisa, a mí jamás me verían hacer una película sin camisa. Si me ven en una cinta por una cirugía de corazón, traeré suéter.

"Will Smith interpretó a Mohamed Ali en una película. ¡¿Ustedes creen que adicioné para ese papel?! Incluso en la animación él es más grande, yo soy una cebra, él es un tiburón, así que lo que hace Will Smith es practicar su indignación selectiva".

"Todo el mundo se ha metido con él, pero, ¿a quién decidió pegarle? ¡A mi! Un negro al que sabía que podía pegarle. ¡Eso es una gran y gigante injusticia!", expresó el protagonista de Son como niños en su especial.

"Su esposa se acostó con el amigo de su hijo y normalmente nadie hablaría de estas cosas, pero por alguna razón ellos decidieron ponerlo en Internet, no tengo idea de por qué dos personas tan talentosas harían algo tan loco, ¿Qué demonios?

"A todos nos han engañado, pero ninguno de nosotros ha sido entrevistado por la persona que nos engañó en televisión. ¡Nadie! Y fue como: ¡Ey! Estuvo jugando con el miembro de alguien más, ¿Cómo te hizo sentir eso?", expresó Rock dentro de su comedia, despertando las risas de los múltiples asistentes.

"Dicen, ´las palabras duelen´. Tienes que cuidar lo que dices porque ´las palabras duelen´. Cualquiera que diga ´las palabras duelen´ nunca ha recibido un puñetazo en la cara. Las palabras duelen cuando las escribes en un ladrillo".