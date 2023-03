Chilin y Pikin, los payasos más virales de Tiktok realizarán un show en Boca del Río(+Video)

Los payasos más virales de Tiktok, Chilin y Pikin, llegaron al puerto de Veracruz para anunciar el inicio de su gira en la cual la primera función se llevará a cabo en el teatro Gutierrez Barrios del muncipio de Boca del Río, compartieron en exclusiva para el periódico Imagen de Veracruz.

"Vamos a empezar una gira, nosotros siempre hemos considerado a la gente de Veracruz muy linda y nunca habíamos estado por acá, entonces quisimos que la primera fecha sea aquí y vamos a estar el 29 de abril en el teatro Gutiérrez Barrios con funciones a las 4 y 6:30 de la tarde", compartieron.

Los payasos que ya cuentan con más de 5 millones de seguidores, son originarios de la Ciudad de México y aunque actualmente su comunidad los respalda, aseguraron que antes de la pandemia no se imaginaron contar con el apoyo que se les está presentando.

"En la pandemia nosotros empezamos a subir vídeos y nos dimos cuenta de que teníamos un arma que era hacer reír a la gente. En las primeras bromas la gente nos comentaba que gracias a nosotros se estaban olvidando un poco de todo lo que estaba alrededor.

"Nunca nos imaginamos lo que está pasando ahorita, afortunadamente siempre hacemos las cosas de corazón y eso es lo que nosotros creemos que hace que la gente nos reciba tan bien", expresó Pikin.

Foto: César Torres | IMAGEN DE VERACRUZ

Desde hace 12 años Chilin y Pikin son payasos, ya que su familia siempre ha estado envuelta en el arte y luego de su abuelo y papá, ellos son la tercera generación de payasos en su familia.

Aunque ahora cuentan con videos con más de 141 millones de reproducciones en Tiktok, los hermanos payasos recuerdan el primer vídeo que subieron a sus redes sociales y que en aquel momento no tuvo el alcance que esperaban, sin embargo, no fue impedimento para ellos.

Pese a que cuentan con cientos de bromas que han sido del agrado de millones de personas en el mundo, las cosas no siempre han salido bien y especialmente recordaron una broma que incluso los hizo acreedores a una multa.

"Una vez hice una broma donde iba en una moto con un amigo y traía un altavoz, entonces de repente le dije al de la moto de enfrente que se orillara y me hizo caso y ya le hice varias bromas. Se me ocurrió grabar otro igual porque vi que a la gente le gustó y al hacerlo, escuché unas sirenas atrás de mí y me dijeron que me orillara porque no podía hacer funciones de tránsito. Era la policía de verdad y me multaron", recordó Pikin.

Foto: Mildred Lara | IMAGEN DE VERACRUZ

Dentro de la vida de un payaso, comentaron, lo más difícil es estar triste y tener que hacer reír al público. Respecto a lo anterior, compartieron en exclusiva para Imagen de Veracruz uno de los momentos más difíciles de su carrera.

"Hay una anécdota en la que nos contrató una marca de juguetes para un show de Día del Niño, había miles de personas. El punto es que estábamos a casi nada de entrar y nos llamó mi papá para decirnos que nuestra abuelita acababa de fallecer y era la mejor abuela de la vida. Ese fue uno de los momentos más difíciles de nuestra carrera porque el show debía continuar y teníamos que hacer reír a las personas", compartieron.

Ambos, aseguraron ser payaso no es hacer reír nada más, pues independientemente de que su familia se dedique al arte, ellos estudiaron 3 años en la Universidad de Arte Circense en Puebla, donde aprendieron acrobacias, malabares, tocar instrumentos, cantar y stand up.

Foto: Mildred Lara | IMAGEN DE VERACRUZ

Chilin y Pikin finalmente recomendaron a las personas hacer lo que más les gusta, que persigan sus sueños y no se preocupen si uno, dos, o tres videos no se les van virales, pues afirmaron en algún momento el éxito les va a llegar.

Invitaron a sus seguidores a estar pendientes de sus redes sociales, ya que próximamente estarán anunciando las siguientes fechas y sedes de su gira.

Foto: Mildred Lara | IMAGEN DE VERACRUZ

/lmr